Nelle qualifiche del Gran Premio di Francia Marc centra la pole numero 55 nella classe Regina, eguagliando Rossi. Prima fila per Petrucci e Miller con le Ducati.

18/05/2019 20:26

Prima fila bagnata, prima fila fortunata per i piloti MotoGP? Nella gara di domani, vedremo. Nel frattempo, nelle migliori tre caselle dello schieramento abbiamo Marquez, Petrucci e Miller. Una Honda HRC, una Ducati factory e un'altra Desmosedici, quella satellite del team Pramac. Spagna, Italia ed Australia le nazioni rappresentate dai piloti. I tre rivali sono racchiusi in circa quattro decimi e poco più.

Per Marc è si tratta della terza pole stagionale su cinque appuntamenti stagionali. Il campione del mondo totalizza 83 volte la partenza dal palo nel Motomondiale, la numero 55 in Top Class. Niente male per lui, che oggi è pure caduto. Una giusta scelta di gomme ed il suo polso destro hanno determinato il crono di 1'40"952. Le Michelin rain montate sulla RC 213V hanno tenuto bene, il sei volte iridato ci ha messo del suo. Appena dopo, è caduto. Ma non importa: il primo posto è rimasto comunque nelle sue mani. Attenzione ad un altro dato significativo: Marquez ha h eguagliato lo score di pole centrato da Rossi nella classe Regina.

Danilo Petrucci è stato bravo e furbo. Il ternano ha usato due gomme da pioggia, rivelatesi efficienti. Scattare a pochi centimetri dal codone della moto che comanda la classifica piloti, è di buon auspico per lui. Petrux tira fuori sensibilità e coraggio a Le Mans, in una pista che lo ha visto sul podio in due occasioni. Per rimanere nel gruppo di testa, Danilo dovrà domani usare manico e cervello.

Manico che non manca a Miller. Il portacolori Pramac adora le situazioni pericolose e scivolose. Con il suo stile di guida spericolato ed avvitato, Jack vola nella Q2, facendo sognare lo staff del proprio box. Tra l'altro, anche "Jackass" è caduto, senza farsi male. Per fortuna. Pensando al Gran Premio di Francia, i primi tre nomi della lista dovranno guardarsi le spalle proprio nella fase della partenza. Il lungo curvone a destra è veloce e precede una chicane molto lenta. In quel punto le MotoGP arrivano tutte insieme, sarà importante per i piloti evitare eventuali contatti.

MotoGP, Marquez: "Sono caduto ma non ho perso la giusta confidenza con la moto"

Consigliare a Marc di ragionare ed essere prudente mentre guida, è come dire ad un gatto di non mangiare il suo cibo una volta servito nella ciotola. MM93 se ne infischia di calcoli e pericoli, pensando a dare gas. Però Marquez è pure furbo, perché sa scegliere i momenti giusti. E le gomme: pioveva, non pioveva, in pratica era difficile capire quali intenzioni avesse il cielo francese. Nessun problema, il campione ha dato gas segnando la pole. Prima di cadere:

Era fondamentale riuscire a partire davanti e ci sono riuscito. In realtà, non ho solo attaccato, perché sono stato intelligente e strategico. Dopo aver siglato il mio tempo, sono caduto. Tuttavia, non ho perso confidenza nella guida e ho provato a verificare dove mi potessi spingere. Domani non sarà una gara facile, le condizioni meteo, io mi trovo bene con l'asfalto asciutto ed in caso di pioggia

Petrucci, determinato e prudentei: "Volevo la prima fila, ma la gara sarà molto più complicata"

Finalmente Danilo ha mostrato in qualifica quale sia il suo potenziale con la Ducati ufficiale. Petrux ha fatto montare dai meccanici due pneumatici da bagnato, scelta corretta, ma ha anche dato gas. La scivolata è stata evitata in almeno un paio di punti della pista, su un asfalto francese che ha tradito più di un corridore. Facendo meglio del compagno di box Dovizioso, Petrucci partirà con la voglia di rimanere davanti dal primo all'ultimo passaggio:

Scelta giusta le gomme da pioggia, lo sapevamo. Ho dato il meglio in condizioni di pista complicate, sono contento della seconda casella in griglia. Per quanto riguarda la corsa, penso che sarà importante gestire moto, pneumatici, condizioni meteo e ritmo gara. Proverò a restare nel gruppo di testa, consapevole che sarà dura riuscirci. Molto importante anche evitare cadute, non so quanto potrebbe piovere qui a Le Mans

Miller strategico e furbo: "Sapevo che avrei dovuto spingere subito"

Abbiamo detto che Marquez sia sempre all'attacco e pure Jack non scherza. Come lo spagnolo, oggi l'australiano osservava il monitor dei tempi e la tv installata nel box Pramac. Farsi una idea delle condizioni inerenti all'asfalto era la prima mossa di Miller, che poi è si è messo in sella improvvisamente. Il numero 43 ha girato forte, meritando la prima fila dello schieramento francese. Malgrado una caduta, il ducatista non è sfiduciato:

Sono scivolato, peccato. Volevo provarci ancora, nel tentativo di abbassare il mio crono. Sono comunque soddisfatto: il terzo tempo mi consente di scattare davanti, qui a Le Mans non è faile superare e la posizione in griglia è importante. Il mio giro buono è arrivato immediatamente, sapevo che avrei dovuto spingere subito, così ho fatto. Il podio è alla mia portata, domani avrò la chance buona per provare a centrarlo

Domattina, appena svegli, piloti e addetti ai lavori della MotoGP guarderanno fuori dalla finestra, puntando il naso verso l'alto. Sapere le intenzioni del meteo francese è il primo dato per preparare warm up e gara del pomeriggio. Marquez, Petrucci e Miller scatteranno dalla prima fila, sapendo che dovranno fare attenzione a Rossi, Vinales e Dovizioso, collocati appena dopo. Sarà un'altra battaglia, dal primo all'ultimo passaggio.