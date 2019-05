Segui la diretta LIVE delle qualifiche del GP di Le Mans. Valentino Rossi ancora una volta costretto a passare per la Q1, Marquez-Dovizioso-Vinales favoriti per la pole position.

di Luigi Ciamburro - 18/05/2019 13:55 | aggiornato 18/05/2019 14:11

14:10 - Valentino Rossi ha lavorato su diversi setting da bagnato per non fallire l'assalto alla Q2. Il Dottore è il pilota che ha compiuto il maggior numero di giri nelle FP4.

14:00 - Si comincia con gomme da bagnato in attesa di conoscere l'evolversi delle condizioni dell'asfalto.

Valentino Rossi a Le Mans

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

La terza sessione di prove libere MotoGP a Le Mans si rivela inutile per provare a dare l'assalto alla Q2. La pioggia lieve ma costante e le temperature dell'asfalto prossime ai 14°C non hanno consentito di abbassare i tempi del venerdì e quindi la top-10 è stata stabilita dalla classifica combinata di FP1 e FP2. Il terzo turno di libere è servito soprattutto per testare i setting e le gomme da bagnato in ottica qualifiche, ma il lavoro potrebbe rivelarsi aleatorio per la gara, visto che domani si dovrebbe correre sull'asciutto.

Fuori dalla Q2 rimangono nomi eccellenti che fanno presagire un time attack sin dalle fasi iniziali. A giocarsi i due posti liberi saranno Valentino Rossi, le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, Pecco Bagnaia, Cal Crutchlow e Andrea Iannone. Il Dottore ha dovuto fare i conti con diversi intoppi nella prima giornata, tra cui la rottura di una catena e qualche ritardo di troppo all'interno del suo box, ma ha dimostrato di avere un buon passo gara. Nelle FP4 della MotoGP la pioggia è tornata a cadere progressivamente, seminando dubbi sulla scelta delle gomme in vista delle due sessioni di qualifiche. Scivolata per Marc Marquez che ha danneggiato la sua RC213V, ma rientra poco dopo in azione e firma il best lap delle FP4 in 1'39"777.

Due tristi notizie hanno scandito le prime due giornate del GP di Le Mans. La prima è la morte di un ufficiale di pista, 58 anni, colto da infarto mentre era al lavoro sulla pista francese. La seconda è la morte di Pietro Biaggi, papà del pluricampione Max Biaggi, che ha costretto il Corsaro a lasciare in fretta e furia il circuito francese per volare a Roma.