Il Motomondiale 2019 sbarca a Le Mans per la quinta tappa stagionale. Il GP di Francia sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport e in differita su TV8.

di Luigi Ciamburro - 18/05/2019 07:00

Il campionato del mondo di MotoGP sbarca a Le Mans per il quinto GP stagionale. Marc Marquez è al comando della classifica piloti a quota 70 davanti ad Alex Rins a 69, Andrea Dovizioso a 67 e Valentino Rossi, quarto, con 61 punti. Dopo la caduta di Austin il Cabroncito si è preso subito la rivincita a Jerez e arriva da favorito al GP di Francia, anche se la concorrenza si fa sempre più agguerrita. La presenza di diverse staccate giocherà in favore delle Ducati, ma anche Yamaha qui ha quasi sempre brillato: il Dottore ha collezionato quattro podi nelle ultime cinque stagioni, mentre Vinales ha vinto nel 2017.

C'è grande curiosità per vedere nuovamente all'opera i piloti di "nuova generazione": Alex Rins, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Lo spagnolo della Suzuki ha incassato una vittoria e un podio nelle ultime due gare e alza l'asticella delle aspettative nel box di Hamamatsu, mentre i due piloti del team Petronas SRT sono chiamati ad un'altra buona prestazione dopo la gara di Jerez, dove il rookie francese è stato annullato da un problema meccanico mentre era in lotta per il 2° posto.

Le Mans dal 2000 è sede ininterrotta del GP di Francia. Lungo 4,2 km, il circuito conta14 curve (9 a destra, 5 a sinistra) ed un rettilineo principale di soli 674 metri. Per i freni è un circuito mediamente impegnativo, dove si spende il 30% del tempo sul giro, ma i vari rettilinei permettono ai dischi in carbonio di raffreddarsi piuttosto facilmente. Difficile ottenere grandi velocità di punta, due le staccate di rilievo: alla curva 8 e alla 9, teatro in passato di storici sorpassi e contatti nella classe MotoGP, come quello tra Pedrosa e Simoncelli nel 2011.

Il GP di Francia 2019 sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP. La lunga programmazione prenderà il via giovedì 16 maggio alle ore 17:00 con la conferenza stampa. Alla fine delle prove libere e delle qualifiche andrà in onda 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time', con approfondimenti e interviste ai protagonisti. Domenica 19 maggio la gara prenderà il via alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. Il quinto riund stagionale della MotoGP sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sky GO e Now TV. I non abbonati potranno seguire il GP di Le Mans 2019 in differita su TV8.

Sabato 18 maggio 2019

Sky Sport MotoGP HD

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

TV8

15:45 Differita Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Sky GO e Now TV

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Domenica 19 maggio 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara

TV8

14:45 Gara (differita)

15:45 Studio MotoGP

Sky GO e NowTV

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara