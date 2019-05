Una brutta notizia ha colto il pilota romano mentre era a Le Mans. Il padre Pietro è venuto a mancare.

1 condivisione

di Antonio Russo - 18/05/2019 13:17 | aggiornato 18/05/2019 13:21

Solo un mese fa circa per Max Biaggi era arrivata l'immensa gioia del primo successo in Moto3 con il suo team e il suo pilota Aron Canet. Un'avventura a lungo accarezzata e rimandata dal rider capitolino che finalmente quest'anno era riuscito a ritornare nel Motomondiale attraverso la propria squadra.

Attualmente proprio il giovane pilota plasmato dalle sapienti mani di Max è primo nel Mondiale Moto3. Per ora, infatti, la scommessa del due volte campione del mondo SBK sembra decisamente vinta con il team che sembra funzionare decisamente bene.

Purtroppo però la vita nel suo perverso gioco di dare e avere ha deciso di giocare un tiro mancino a Biaggi. In nottata, infatti, si è spento suo padre Pietro, persona a modo che tutti nel paddock della MotoGP conoscono sin dagli inizi di Max nel Motomondiale.

Il padre Pietro chiese a Max Biaggi di smettere con le moto

MotoGP, il papà chiese a Biaggi di smettere

Non si conoscono ancora le cause precise del decesso. L'uomo da tempo soffriva di una insufficienza respiratoria, probabile che le condizioni siano peggiorate tra venerdì e sabato.

In queste ore Max, che sarebbe dovuto essere protagonista del GP di Le Mans nella doppia vesta di team manager della propria squadra e ambasciatore Aprilia si è recato a Roma per dare l'ultimo saluto al papà.

Pietro Biaggi da sempre era stato una figura chiave nella vita di Max sostenendolo in ogni sua decisione e accompagnandolo per mano sino ai trionfi nel Motomondiale e in SBK. Un paio di anni fa dopo il terribile incidente occorso al figlio, per la prima volta, si fece sentire chiedendogli finalmente, dopo anni di ansie e paure, di smettere con le moto. Richiesta che come sappiamo il rider romano ha parzialmente accolto.

Per ora non si conoscono ancora i dettagli sulle esequie che muoveranno probabilmente da Roma, città natale della famiglia di Max Biaggi.