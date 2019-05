Brutto episodio con protagonista Zlatan Ibrahimovic nell'ultima giornata della Major League Soccer. Episodio che costerà al centravanti svedese una squalifica per i prossimi due turni del campionato statunitense.

Durante la sfida fra Los Angeles Galaxy e New York Red Bulls, l'ex giocatore del Manchester United ha preso per il collo il portiere avversario Sean Johnson. Il gesto, non visto dall'arbitro, è stato poi visionato grazie alla prova tv.

🤯 - Zlatan loses it!@LAGalaxy's Zlatan Ibrahimovic has been suspended for two games and issued an undisclosed fine for grabbing the opposition 'keeper's neck and throwing him to the deck! 😳



