Nel corso della conferenza stampa prima della partita contro il Frosinone, l'allenatore rossonero ha detto la sua sull'attuale posizione della squadra.

0 condivisioni

di Leonardo Mazzeo - 18/05/2019 16:14 | aggiornato 18/05/2019 16:18

Mancano solamente due giornate al termine del campionato, e la classifica della Serie A parla chiaro: per il momento in Champions League vanno Inter e Atalanta, per buona pace delle inseguitrici che ancora credono nella rimonta. Tra queste - meglio, prima tra queste, il Milan di Gattuso, che domani alle ore 18:00 sarà impegnato nel match casalingo contro il Frosinone.

La partita contro i ciociari sarà l'ultima a San Siro per i rossoneri, che poi dovranno affrontare la SPAL nell'ultima giornata di Serie A. Il tutto, però, tenendo sempre d'occhio i risultati delle squadre che la precedono in classifica. E se una rimonta sull'Inter è praticamente impossibile (o quantomeno parecchio improbabile, visti i tempi stretti e gli impegni dei cugini), quella sull'Atalanta è ancora verosimile.

Tutto, o quasi, passa dalla giornata in corso: l'undici di Gasperini, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, andrà a far visita alla Juventus che ha appena annunciato l'addio ufficiale di Allegri. Strade che si incrociano, con l'ex squadra dell'allenatore livornese che spera in un regalo bianconero: in caso di sconfitta dell'Atalanta e di vittoria del Milan, Gattuso e i suoi sarebbero di nuovo quarti. Anche se il tecnico, a dirla tutta, no disdegna poi così tanto l'attuale posizione in classifica.

Milan, Gattuso in conferenza stampa: "Il quinto posto non sarebbe un fallimento"

L'allenatore del Milan lo ha dichiarato senza girarci intorno in occasione della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone: per lui il piazzamento odierno dei rossoneri non è da cestinare, anzi.

L’Atalanta a differenza nostra non s’è mai fermata e se andrà in Champions se lo sarà meritato. Se noi arrivassimo fuori dalla zona Champions, comunque, non lo riterrei un fallimento. Si parla di noi come se fossimo noni o decimi, invece siamo ancora là, la squadra ha fatto il campionato che doveva fare

Chiaro, schietto, incisivo: in pieno stile Gattuso, l'allenatore rossonero ha sottolineato che ormai la squadra non è più padrona del suo destino, ma solo "del suo orgoglio". E nel corso della conferenza ha parlato anche del suo futuro e del suo rapporto con la dirigenza.

Non devo dimostrare nulla: bisogna guardare i numeri, il resto sono chiacchiere da bar. Ora pensiamo al campo, ci sarà tempo per parlare, c’è chi mi giudicherà in positivo o in negativo. Leonardo? Sul mio rapporto con lui vi inventate un sacco di cose per riempire i giornali, ma ho avuto problemi con lui solo da giocatore

Problemi o meno, oggi i ruoli sono cambiati e a breve allenatore e società dovranno sedersi a tavolino e decidere il futuro del Milan. Prima, però, come ha sottolineato anche Gattuso, biosgna far parlare il campo.