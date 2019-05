Il tecnico rossonero si gioca il futuro nelle ultime due giornate di campionato. Non gli basterà vincere, deve anche scavalcare l'Atalanta e arrivare in Champions League.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 18/05/2019 11:15 | aggiornato 18/05/2019 11:22

Cambio di rotta, cambio di filosofia. Non è più Gennaro Gattuso il responsabile principale dei risultati, piuttosto insoddisfacenti, raccolti dal Milan in questa stagione. Ora sul banco degli imputati c'è il direttore tecnico Leonardo. Gli vengono contestati alcuni acquisti sbagliati: da Mattia Caldara (di fatto indisponibile per tutto l'anno) a Samu Castillejo, valutato 25 milioni in estate e incapace di fare la differenza.

Per non parlare dell'apporto quasi nullo di Gonzalo Higuain. Insomma: qualcosa sul calciomercato non ha funzionato e a farne le spese è stato il Milan. Il futuro di Leonardo è in bilico tanto quanto quello di Gattuso, anche di più. Perché l'amministratore delegato dei rossoneri Ivan Gazidis stima molto più il mister che non il direttore tecnico.

Come riportato da Il Corriere della Sera da Casa Milan fanno filtrare ottimismo e compattezza e assicurano che c'è la massima fiducia nell'operato di Gattuso e Leonardo. In realtà il giudizio è sospeso e dipenderà dalla qualificazione alla Champions League. Serve che l'Atalanta perda una partita (la più difficile è evidentemente quella con la Juve) o che pareggi tutte e due le ultime partite di campionato (l'altra è con il Sassuolo).

In bilico il futuro di Gattuso

Milan, Gattuso può ancora strappare la conferma. In dubbio c'è Leonardo

In caso di mancato raggiungimento del quarto posto le possibilità che sia Gattuso che Leonardo vengano mandati via sono altissime. Curioso, visto che fra i due il rapporto non è dei migliori. Eppure il loro futuro potrebbe essere legato a doppio filo.

Il tecnico però ha, come detto, una posizione più forte: Gazidis è rimasto impressionato di come Gattuso abbia gestito la crisi dell scorsa primavera e di come, tutto sommato, abbia sempre avuto lo spogliatoio in mano. Questo benché in alcuni casi i problemi siano diventati di dominio pubblico come in occasione della lite fra Kessie e Biglia, o alle polemiche con Bakayoko.

Quel che spingerebbe Gazidis a riflettere comunque sulla conferma di Gattuso è la mancanza di alternative di qualità. La società non è convinta da Eusebio Di Francesco ed è convinta di migliorare solo nel caso in cui riuscisse a prendere Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano, che potrebbe effettivamente lasciare il Chelsea in estate, piace però molto sia alla Juventus (che ieri ha annunciato il divorzio da Max Allegri) che all'Inter, che dopo due anni potrebbe separarsi da Luciano Spalletti. Convincere Sarri a sposare il progetto rossonero non è quindi così semplice. Anche per questo in casa Milan c'è stato un cambio di rotta, un cambio di filosofia: il colpevole principale ora non sembra più essere Gattuso...