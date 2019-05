La squadra di Marcelino batte il Valladolid già salvo e si conferma nell'Europa che conta. Chiudono al quinto e sesto posto Getafe e Siviglia, mentre l'Espanyol va ai preliminari.

La vittoria della Liga non è mai stata in discussione. Il Barcellona ha conquistato il titolo con diverse giornate di anticipo: l'Atletico Madrid ha cercato di tenere il ritmo dei ragazzi di Valverde, ma non c'è stato niente da fare. I blaugrana, trascinati dal solito Messi (Pichichi con 34 gol), hanno messo in bacheca il 26esimo scudetto della loro storia.

E sabato prossimo si giocheranno al Benito Villamarin di Siviglia la finale di Coppa del Re contro il Valencia. La vera delusione della stagione è stata il Real Madrid: la squadra guidata inizialmente da Lopetegui, poi passata nelle mani di Solari e infine tornata a Zidane. Un terzo posto che certifica la sconfitta di tutto il club.

Le big del calcio spagnolo chiuderanno il campionato di domenica. Ma l'ultima giornata ha comunque regalato un finale di stagione entusiasmante: dalla lotta Champions a quella per entrare in Europa League, fino alla battaglia per non retrocedere. Allora andiamo a vedere tutti i verdetti della Liga 2018/2019. Non sono mancate le sorprese.

Getty Images La gioia dell'Espanyol dopo la vittoria contro la Real Sociedad

Liga, le qualificate in Champions League

Da regolamento sono le prime quattro classificate ad avere diritto alla qualificazione in Champions League. Oltre al Barcellona campione in carica, quindi, vanno prese in considerazione dalla seconda alla quarta: Atletico e Real Madrid avevano da tempo staccato il pass per la prossima edizione, mentre erano rimaste in tre a giocarsi l'ultimo posto.

A spuntarla è stato il Valencia, che ha vinto in trasferta sul campo del Valladolid già salvo. Decisivi i gol di Soler nel primo tempo e di Rodrigo nella ripresa. Niente da fare quindi per il Getafe, che ha visto spegnersi il sogno Champions alla penultima con la sconfitta impartitagli dal Barcellona.

Europa League senza basche

Delusione Getafe, come detto, che deve accontentarsi (si fa per dire) del quinto posto in classifica. Nell'ultima giornata i ragazzi di Bordalas hanno chiuso la stagione con un pareggio casalingo contro il Villarreal. Sono 59 i punti conquistati in 38 partite, gli stessi ottenuti dal Siviglia, che nel girone d'andata aveva fatto sognare i propri tifosi. I Rojiblancos concludo al sesto posto, assicurandosi la qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League.

Ma la vittoria del Siviglia in chiusura di Liga fa festeggiare l'Espanyol. Il club catalano ha preso due piccioni con una fava: oltre a battere la Real Sociedad nello scontro diretto, sfrutta il passo falso dell'Athletic Bilbao e si piazza al settimo posto, valido per i preliminari di Europa League (posto liberato dalle finaliste di Coppa del Re). In un colpo solo quindi entrambe le squadre basche vengono estromesse dall'Europa.

Retrocesse e promosse

In fondo alla classifica invece non riesce l'impresa al Girona, sconfitto dall'Alaves, e condannato alla retrocessione. Sospiro di sollievo per il Celta Vigo, che in casa pareggia all'ultimo istante (doppietta di Aspas) contro il Rayo Vallecano già condannato. Oltre alla squadra di Madrid, anche l'Huesca era certo del passo indietro in Segunda Division per la prossima stagione: nonostante tutto però con una vittoria ai danni del Leganes. Dalla serie cedetta invece la formazione più accreditata per la promozione è l'Osasuna, attualmente con sei punti di vantaggio sul Granada. Le prime due salgono direttamente, le quattro successive giocano i playoff per l'ultimo posto.

Classifica

1- Barcellona 88*

2- Atletico Madrid 76

3 - Real Madrid 68*

4 - Valencia 61

5 - Getafe 59

6 - Siviglia 59

7 - Espanyol 53

8 - Athletic Bilbao 53

9 - Real Sociedad 50

10 - Alaves 50

11 - Betis 47*

12 - Eibar - 46*

13 - Leganes 45

14 - Villarreal 44

15 - Levante 44

16 - Valladolid 41

17 - Celta Vigo 41

18 - Girona 37

19 - Huesca 33

20 - Rayo Vallecano 32

*una partita in meno