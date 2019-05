Idalio Gavira, coach del Dottore, racconta la decisione 'controcorrente' di montare le slick nella Q1 a Le Mans.

18/05/2019

Valentino Rossi stavolta ha provato una mossa a sorpresa che ha spiazzato tutto il paddock e l'azzardo ha premiato. Dopo uno dei peggiori venerdì in carriera, a Le Mans ha dato prova di coraggio e strategia, con la scelta delle gomme slick nei minuti iniziali della Q1. Un'opzione scartata da tutti gli altri team di MotoGP impegnati nella prima fase delle qualifiche e che ha consentito al nove volte iridato di seminare il vuoto dietro di lui, rifilando 1,6 secondi di distacco dal diretto inseguitore Franco Morbidelli.

Sono bastati tre giri per portare le gomme soft a temperatura e firmare quell'1'37"667 inarrivabile per chiunque. Perché proprio mentre tutti volevano imitare la strategia pneumatici di Valentino Rossi, la pioggia è iniziata a scendere più copiosa e le condizioni sono passate da miste a bagnato mandando in tilt ogni tentativo. Una mossa frutto di un grande lavoro da parte dell'intero team VR46 e partito dal via libera del suo coach Idalio Gavira che aveva notato l'asfalto in condizioni da asciutto durante la pausa tra le FP4 e la Q1.

Fino ad un anno fa le condizioni di semi-asciutto e semi-bagnato erano l'ipotesi peggiore per Valentino Rossi, stavolta si rivelano il punto di forza. Dietro la prestazione da incorniciare anche alcuni miglioramenti di elettronica, che hanno permesso di raggiungere una migliore erogazione del gas in fase di accelerazione. Ma il merito va anche al lavoro svolto nell'ultima sessione di prove libere, con il pilota Yamaha che ha girato più degli altri per calibrare al meglio il setting da bagnato. Il decimo crono nelle FP4 è servito a capire che gli pneumatici rain non avrebbero permesso di compiere il salto di qualità sperato. Da qui la decisione di provare il tutto per tutto con le slick.

Valentino Rossi a Le Mans

Valentino Rossi: "Buon passo anche sul bagnato"

I tempi del venerdì lasciavano prevedere un altro fine settimana in salita per il campione di Tavullia, condannato ancora una volta ad una rimonta difficile quanto impossibile. Invece il quinto posto in griglia gli consentirà di giocarsi un'ottima chance di podio.

Ho girato nelle FP4 con le rain, mi sentivo abbastanza bene, però riuscivo ad arrivare ad un solo livello - ha detto a Sky Sport -. Siccome non aveva piovuto tanto ho deciso di rischiare e di mettere le slick, la moto era pronta e ho sfruttato quella finestra di 6-7 minuti in cui piovigginava ma non tanto. Sono riuscito a fare quei tre giri buoni e il rischio ha pagato. Sul bagnato non sono messo male, sull'asciutto abbiamo fatto delle modifiche ieri, ma non sono riuscito a provare.

Nel mezzo della Q2 è tornato in pista per montare le gomme da bagnato e cambiare strategia. Con qualche giro in più a disposizione avrebbe potuto lottare per la prima fila, ma è bastato per ergersi a miglior pilota Yamaha nelle qualifiche.

Il quinto posto è perfetto... Anche sul bagnato ero abbastanza competitivo. Anche in caso di pioggia per domani abbiamo un buon passo. Sull'asciutto ieri non ero molto forte. Dobbiamo provare alcune modifiche alle impostazioni, ma oggi non avevamo tempo per questo, quindi dobbiamo aspettare per vedere quali saranno le condizioni di domani.

Idalio Gavira da quest'anno ha preso il posto di Luca Cadalora nei panni di coach di Valentino Rossi. A lui il compito di studiare la pista prima e durante il week-end e di osservare lo stile di guida del suo protetto e non solo. Alla fine delle FP4 ha scrutato l'asfalto di Le Mans a bordo del suo scooter e ha suggerito l'ipotesi slick