Bianconeri al lavoro per individuare il sostituto del tecnico toscano: Pochettino è la suggestione, ma si privilegerà il made in Italy. Occhio a Sarri e Inzaghi.

di Andrea Bracco - 18/05/2019 09:14 | aggiornato 18/05/2019 09:17

A meno di 24 ore dall'annuncio dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, in casa bianconera si sta già scatenando il toto allenatore. Chi prenderà il posto di Max? Secondo La Gazzetta dello Sport in lizza ci sarebbero addirittura 6 nomi differenti, profili a loro modo tutti interessanti per ciò che eventualmente potrebbero portare in dote alla causa juventina. Quattro sono italiani, due sono stranieri e allenano fuori dai nostri confini. Strade interessanti, la maggior parte delle quali sembrano estremamente percorribili.

Non resta da capire su quale deciderà di gettarsi definitivamente la Juventus, oggi più che mai chiamata a rinnovarsi dal punto di vista della gestione sportiva dopo 5 passati a cannibalizzare il calcio italiano. Fare meglio di Allegri non sarà semplice e, soprattutto, la reale discriminante da prendere in considerazione sarà la Champions League, vera e propria ossessione di una società che punta a consacrarsi nel gotha del calcio europeo. C'è chi questa coppa la conosce molto bene: è il caso di Mauricio Pochettino, attuale manager del Tottenham che, a oggi, è un passo dal sollevarla. Con i suoi Spurs l'argentino ha fatto un grande percorso internazionale catturando l'attenzione di Andrea Agnelli.

Il grosso problema, o per meglio dire ostacolo, è principalmente rappresentato dagli eventuali costi dell'operazione: per lasciare Londra il tecnico chiede almeno 20 milioni di euro netti a stagione, cifra che si stanzia su un range mai preso in considerazione dalla dirigenza bianconera. Inoltre, come se non bastasse, al momento Pochettino è vincolato al Tottenham da un contratto in essere e, per liberarlo, andrebbero pagati i 30 milioni di euro di clausola rescissoria. Insomma, l'argentino rappresenta una vera e propria suggestione, destinata però probabilmente a rimanere tale alla pari delle voci su José Mourinho e Pep Guardiola, che non più tardi di ieri ha confermato la sua intenzione di rimanere al Manchester City.

C'è anche Antonio Conte tra i candidati per la successione di Allegri sulla panchina della Juventus: il toscano, fermo da un anno, avrebbe già sul piatto una ricca offerta dell'Inter

Juventus, il post Allegri sarà italiano: ritorno di fiamma per Conte?

Il nome che invece rischia di sparigliare le carte in tavola è senza dubbio quello di Antonio Conte. Il leccese ha lasciato la Juventus 5 anni fa e le parti non è che si siano salutate cordialmente. Anzi, tutti ricorderanno di come il tecnico scaricò la squadra alla vigilia del ritiro estivo e la famosa storia del ristorante troppo lussuoso al quale la società non era ancora in grado di sedersi a mangiare. Ecco, di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, ma Agnelli non ha ancora digerito in pieno quell'episodio. Conte ormai sembra a un passo dall'Inter, dove gli è stato proposto un contratto da 9 milioni netti l'anno e un progetto tecnico valido, ma Pavel Nedved e Fabio Paratici continuano a spingere la sua candidatura.

Difficile però che ci siano ulteriori riallacciamenti, nonostante il profilo dell'ex manager del Chelsea sembrerebbe proprio l'ideale upgrade per la sostituzione di Allegri. Attenzione quindi a un'altra vecchia conoscenza - seppure indiretta - della Juventus: Maurizio Sarri, che con i Blues ci sta attualmente lavorando, molto probabilmente non verrà riconfermato e il suo rientro in Italia sembra pura formalità. Un anno fa, alla guida del Napoli, il Comandante ha fatto un vero e proprio miracolo arrivando a giocarsi lo Scudetto al fotofinish: la sua proposta di gioco segnerebbe un cambio radicale e la cosa piace particolarmente ai vertici del club, convinti a dare una sterzata alla storica filosofia di identità juventina.

In passato tra le parti ci sono stati screzi e a oggi Sarri ha avuto più di un contatto con la Roma, ma la Juventus - secondo i beninformati - si sarebbe già sentita con l'agente Ramadani per capire se e quante eventuali possibilità ci sarebbero per portare al termine la trattativa. Ex juventino e persona trasversalmente apprezzata, Didier Deschamps rappresenterebbe la scelta della ragione: conosce bene l'ambiente, è amato, è un buon gestore e ha il carisma giusto per rimettersi in discussione in un contesto top. La sua idea però è quella di allenare la Francia almeno fino a Euro 2020, un incarico di prestigio e senza particolari rischi che gli permetterebbe di puntare verso altre vittorie visto lo spessore tecnico attualmente in forza ai Bleus.

A questo punto rimangono solo più i due underdog del momento. Il primo è Sinisa Mihajlovic, che 5 anni fa fu sul punto di approdare alla Juventus prima che la società ricucisse il disastro creato da Conte assicurandosi Allegri. Agnelli lo apprezza per il carattere, per la fase offensiva efficace e per come sa motivare i giocatori. Il suo contratto con il Bologna scadrà a fine giugno e sicuramente non verrà rinnovato, quindi salterebbero completamente i tempi allungati della trattativa. Ultimo, ma non per importanza, c'è Simone Inzaghi: fresco di Coppa Italia vinta con la Lazio, non è un mistero che il suo rapporto con Lotito si sia deteriorato. Inzaghi è un allenatore di prospettiva col quale si può pensare di aprire un ciclo, ha un feeling particolare con Paratici, è pragmatico e ha esperienza internazionale. Una soluzione low cost per la Juventus che verrà, sempre all'insegna del made in Italy.