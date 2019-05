Lazio, Lotito: "Inzaghi alla Juve? Sarei addolorato. Per me resta"

Lazio, Lotito: "Inzaghi alla Juve? Sarei addolorato. Per me resta"

Agnelli avrebbe preferito puntare ancora sul livornese ma il ceco avrebbe spinto per la separazione, convinto che le richieste del tecnico (in particolare quella di rivoluzionare la rosa) fossero eccessive. Pare addirittura che lunedì ci sia stato un ultimatum posto da Nedved nei confronti del suo presidente: "Se resta Allegri, vado via io".

L'uomo decisivo per il divorzio fra Massimiliano Allegri e la Juventus non sarebbe il presidente Andrea Agnelli . L'addio del livornese, ufficializzato ieri dal club con un comunicato ufficiale, sarebbe stato infatti fortemente voluto da Pavel Nedved.

