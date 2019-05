Le parole dell'allenatore e di Andrea Agnelli dopo l'annuncio dell'addio alla Juventus, sul quale ha inciso in maniera determinante la differenza di vedute sul futuro della squadra bianconera.

Dopo alcune voci insistenti, alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della Juventus: Allegri a partire dalla prossima stagione non sarà più l'allenatore della squadra Campione d'Italia. Non proprio un fulmine a ciel sereno, perché all'orizzonte qualche nuvola c'era. Ma comunque la notizia ha fatto parecchio scalpore.

Il toto-allenatore è già cominciato, ma prima di tutto bisognerà concludere questa annata e capire le motivazioni che hanno spinto le due parti in causa verso la separazione. Comunque una nota positiva c'è già: nessuno strappo, nessun addio turbolento, Allegri e la Juventus si lasciano serenamente, sedendosi fianco a fianco in occasione della conferenza stampa d'addio.

Dalla mancata vittoria della Champions League al calciomercato, passando per gli straordinari risultati ottenuti in Italia: la storia tra l'allenatore e la società bianconera è stata bella e intensa, a tratti anche turbolenta ma mai irrispettosa. Alla fine, resta solo un fatto: le strade della Juventus e di Allegri si separeranno dopo cinque anni di successi.

Juventus, le dichiarazioni di Allegri e Agnelli in conferenza stampa

Dopo l'incontro tra il presidente bianconero e l'allenatore evidentemente sono emerse differenze di vedute che hanno portato alla separazione definitiva, nonostante solamente un mese fa, dopo la sconfitta contro l'Ajax, fosse arrivata una rassicurazione sulla permanenza di Allegri a Torino. Poi, invece, tutto è cambiato. E adesso l'addio è diventato ufficiale.

Premessa del presidente Agnelli:

Oggi non risponderò a nessuna domanda sul futuro allenatore, io sono qui solo per celebrare Max, che ha scritto la storia della Juventus. Era dagli anni '30 che non si vincevano 5 scudetti consecutivi, e Max lo ha fatto da solo. Lui è il terzo allenatore della storia per presenze, è il primo allenatore della storia per media punti e percentuale di vittorie. Max dalla sua parte ha numeri incredibili, e questi sono stati cinque anni bellissimi. Sono stati anni di condivisione, io ho visto i suoi figli crescere e viceversa, siamo stati anche vicini di casa. Penso di aver trovato un amico sincero con cui potermi confidare su tanti argomenti. In questo momento però devo fare anche una valutazione sulla progettualità della Juventus, che ha sempre l'obiettivo di vincere. Noi, da società, cercheremo di rafforzare ancora questo gruppo, abbiamo tanti progetti di crescita. C'è tristezza e commozione, ma abbiamo capito insieme che questo era il momento di chiudere il ciclo

Domanda ad AGNELLI: Cosa è cambiato in questo mese, dopo le dichiarazioni di Juventus-Ajax?

Al di là delle dietrologie scritte, c'è stato un percorso di un mese da parte di professionisti che hanno riflettuto sulla questione. Quelle dichiarazioni erano frutto dell'emotività, ma questo era il momento giusto per chiudere il ciclo, con un acuto, con un successo

Domanda ad ALLEGRI: Qual è il momento più bello vissuto qui?

Prima di tutto grazie al presidente per le belle parole e i ragazzi per... (si commuove e scatta l'applauso della sala dove sono presenti anche i calciatori, ndr) ... per quello che hanno fatto, per quello che hanno dato. Lascio una squadra vincente che ha le potenzialità per ripetersi per fare una grandissima Champions, quest'anno purtroppo non siamo riusciti a giocarcela fino in fondo. Quando ho capito che era arrivato il momento di dire addio? Abbiamo parlato del futuro della Juventus, ognuno ha fatto le sue valutazione e la società ha capito che era il momento di cambiare allenatore, ma non ho nessun problema con la dirigenza. Io son cresciuto molto, siamo cresciuti tutti insieme. Lascio una società solida, con un gruppo di giocatori straordinario Domani festeggiamo sia l'ottavo scudetto, sia l'addio di Barzagli. Sono stati cinque anni straordinari, dobbiamo festeggiare tutti

Domanda ad ALLEGRI: Come vive questa situazione?

La vivo serenamente, nei rapporti professionali ci si può dividere. Io non ho chiesto rivoluzioni o più anni di contratto, abbiamo parlato di tutt'altro. Abbiamo capito che fisiologicamente ci dovevamo separare. La Juventus ripartirà con una squadra super e con una società straordinaria

Domanda ad AGNELLI: La tifoseria ha influenzato la decisione di dire addio ad Allegri?

Ha contribuito il cuore, ma gestendo aziende bisogna saper prendere decisioni nel momento in cui vanno prese. Il futuro ci dirà se sono scelte corrette. Al di là delle considerazioni esterne, noi viviamo la realtà dall'interno dell'azienda, ci sono personalità che esprimono la loro opinioni e poi si prendono le decisioni. Chi non è in grado di reggere queste pressioni non può gestire società sportive o aziende

Domanda ad ALLEGRI: Quanto ha pesato l'onda del "bel gioco"?

Alla fine di tutto bisogna arrivare a centrare gli obiettivi che la società ti pone, quest'anno comunque alla fine abbiamo portato a casa campionato e Supercoppa. Giocar bene e giocar male dipende dal risultato finale. Le partite di calcio sono strategia, non sempre si può giocar bene, bisogna capire i momenti. A nessuno piace perdere, se uno si accontenta di dire "Siamo arrivati secondi ma abbiamo giocato bene"... A calcio bisogna vincere le partite, il resto no conta niente. C'è competizione già tra i bambini che giocano per divertirsi, figurarsi alla Juventus Nel calcio anche non è una vergogna, ci sono momenti in cui ti difendi. La partita che abbiamo giocato a Cardiff (indica Ronaldo presente in sala stampa, ndr) il Real Madrid ha difeso meglio di noi e ha vinto, per esempio. Nella vita ci sono giocatori che vincono, squadre che vincono e allenatori che vincono. Altri invece non vincono, ci sarà un motivo, no?

Domanda ad ALLEGRI: Se ne va anche perché non è stato troppo "allenatore-manager"?

No, io in questi cinque anni sono stato coinvolto nelle problematiche aziendale. L'ho fatto qui, l'ho fatto al Milan, in queste società bisogna che l'allenatore conosca tutte le problematiche. A me personalmente piace molto, magari quando smetterò avrò un ruolo dirigenziale, è una mia cultura personale conoscere cose nuove. Non voglio solo la formazione e fare cambi la domenica

Domanda ad ALLEGRI: Ti senti juventino? Se sì, che cosa vuol dire essere juventino per te?

Da piccolo avevo il poster di Platini, i miei amici mi chiamavano "gobbo". Essere juventino vuol dire far parte di una famiglia con un DNA ben preciso, qui impari disciplina e cultura del lavoro

Domanda ad AGNELLI: Quando è stata presa la decisione?

La decisione è stato un percorso, una riflessione: quando si affrontano determinati temi si capisce che nell'interesse di tutti questa era la decisione migliore per la Juventus. Al termine di alcune riflessioni, questa è stata individuata come scelta migliore. Siamo tutti utili, nessuno è indispensabile, da me ai magazzinieri. La storia della società deve essere più grande di ogni persona

Domanda ad ALLEGRI: Perché non ha conquistato completamente la tifoseria bianconera?

Non me lo sono domandato perché i tifosi sono stati sempre molto calorosi verso di me, esprimendo stima e affetto. Il primo giorno a Vinovo ci fu una grande contestazione, ma quando sono entrato su quei campi mi sono ricordato che un mio cavallo, Midsummer Dream, lì aveva vinto tre corse tris. Mi sono immaginato il mio cavallo vecchio che vinceva...

Domanda ad ALLEGRI: Quale sarà il tuo futuro?

Vedremo, una pausa potrebbe farmi anche bene, ho bisogno di riposare. Ma dopo il 15 luglio può tornarmi la voglia di lavorare, valuterò con serenità le offerte che mi verranno proposte. Altrimenti farò un anno in cui mi dedicherò a me stesso, alla mia famiglia e ai miei amici

Domanda ad AGNELLI: Questa è stata la decisione più sofferta da quando è alla guida della società?

Sì, lo confermo per tutto quello che ho detto nell'introduzione

Domanda ad AGNELLI: Come deve essere la Juventus del futuro?