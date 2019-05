Il presidente bianconero ha parlato al J1897 Day dopo l'addio di Allegri: "Per vincere servono lavoro e sudore: il tratto distintivo del club è la capacità di innovare".

In casa Juventus si sta per aprire ufficialmente una nuova era dopo la chiusura di quella con Massimiliano Allegri in panchina e in attesa della conferenza stampa di oggi, ha parlato il presidente Andrea Agnelli.

Il massimo dirigente bianconero ha partecipato all'annuale incontro coi tifosi da tutto il mondo, il J1987 Day, e pur non facendo riferimento diretto a quello che fra pochi giorni sarà l'ex allenatore della Juventus ha parlato della filosofia del club.

Il tratto distintivo della Juventus è quello di saper guardare avanti, di innovare. Come Presidente dell'Eca voglio cambiare il calcio ma il club deve consolidarsi sempre di più. Pensare di vincere automaticamente è bello ma non vero: per farlo servono lavoro e sudore. Ambiamo a risollevare al cielo la Champions, sono sicuro che prima o poi ce la faremo.

Parole molto chiare quelle di Agnelli che oggi siederà accanto ad Allegri per parlare dei motivi del divorzio con il tecnico, ma il presidente dei campioni d'Italia sta già pensando al futuro. Tratto distintivo della sua società.