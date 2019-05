PREMI QUI PER AGGIORNARE

Dopo alcune voci insistenti, alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della Juventus: Allegri a partire dalla prossima stagione non sarà più l'allenatore della squadra Campione d'Italia. Non proprio un fulmine a ciel sereno, perché all'orizzonte qualche nuvola c'era. Ma comunque la notizia ha fatto parecchio scalpore.

Il toto-allenatore è già cominciato, ma prima di tutto bisognerà concludere questa annata e capire le motivazioni che hanno spinto le due parti in causa verso la separazione. Comunque una nota positiva c'è già: nessuno strappo, nessun addio turbolento, Allegri e la Juventus si lasciano serenamente, sedendosi fianco a fianco in occasione della conferenza stampa d'addio.

Dalla mancata vittoria della Champions League al calciomercato, passando per gli straordinari risultati ottenuti in Italia: la storia tra l'allenatore e la società bianconera è stata bella e intensa, a tratti anche turbolenta ma mai irrispettosa. Alla fine, resta solo un fatto: le strade della Juventus e di Allegri si separeranno dopo cinque anni di successi.

Dopo l'incontro tra il presidente bianconero e l'allenatore evidentemente sono emerse differenze di vedute che hanno portato alla separazione definitiva, nonostante solamente un mese fa, dopo la sconfitta contro l'Ajax, fosse arrivata una rassicurazione sulla permanenza di Allegri a Torino. Poi, invece, tutto è cambiato. E adesso l'addio è diventato ufficiale.

Premessa del presidente Agnelli:

Io oggi non risponderò a nessuna domanda sul futuro allenatore, io sono qui solo per celebrare Max, che ha scritto la storia della Juventus. Era dagli anni '30 che non si vincevano 5 scudetti consecutivi, e Max lo ha fatto da solo. Lui è il terzo allenatore della storia per presenze, è il primo allenatore della storia per media punti e percentuale di vittorie. Max dalla sua parte ha numeri incredibili, e questi sono stati cinque anni bellissimi