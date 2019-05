Partita a due facce alla Dacia Arena: friulani che vanno sul 3-0 con Samir e Okaka (doppietta), nella ripresa Petagna e Valoti accorciano ma non basta.

di Redazione Fox Sports - 18/05/2019 20:10

La 37ª giornata di Serie A si è aperta con Udinese-SPAL, gara andata in scena alla Dacia Arena alle 15. I ferraresi si sono presentati in Friuli dopo la sconfitta interna subita dal Napoli nell'ultimo turno di campionato: poco male, però, dal momento che la squadra di Semplici ha già raggiunto la salvezza. Discorso diverso per l'Udinese, che ha vinto nell'ultimo turno contro il già retrocesso Frosinone, ma prima del match odierno non aveva conquistato i 40 punti necessari per la salvezza matematica.

Okaka ha segnato una doppietta contro la SPAL

Il primo tempo è tutto dei padroni di casa che con Samir e Okaka (doppietta) vanno al riposo sul 3-0. Nella ripresa però la SPAL si sveglia e i gol di Petagna e Valoti portano il risultato sul 3-2. Non basta però: l'Udinese vince ed è a un passo dalla salvezza.

L'ultima giornata di campionato vede l'Udinese giocare in casa del Cagliari, mentre la SPAL ospiterà il Milan. Tutte le gare della 38ª giornata si giocheranno in contemporanea domenica 26 maggio. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Udinese-SPAL: