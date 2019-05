Il gran rifiuto della scorsa estate ha indispettito i calciatori blaugrana: il gruppo si è espresso all'unanimità. Cosa succede adesso?

di Antonio Gargano - 18/05/2019 12:15 | aggiornato 18/05/2019 12:20

È passato un anno dal primo momento in cui sono stati vicinissimi, senza però arrivare ad un accordo. A Barcellona, qualcuno non ha dimenticato il gran rifiuto della scorsa estate e spinge per non concludere l'affare. Antoine Griezmann è ad un passo dal vestire il blaugrana, dopo aver annunciato ufficialmente il suo addio all'Atletico Madrid. Lo spogliatoio dei campioni di Spagna, però, si oppone al suo acquisto.

Secondo quanto riporta Sport, i senatori del Barça avrebbero sollevato la questione con gli altri compagni di squadra. La scelta di declinare la proposta dello scorso anno, evidentemente, ha colpito nell'orgoglio i catalani, che avrebbero fatto sentire la propria voce alla dirigenza. L'acquisto di Griezmann è stato bocciato all'unanimità: la stella dei colchoneros non sarebbe gradito all'interno dello spogliatoio.

Una presa di posizione di queste dimensioni rischia di scombinare il calciomercato estivo. C'è una squadra che ha pagato la clausola rescissoria di 125 milioni di euro all'Atletico Madrid e tutti gli indizi portano al Barcellona, dopo che PSG e Manchester City si sono chiamati fuori dalla corsa all'attaccante francese. Cosa succederebbe se Bartomeu annunciasse l'arrivo del calciatore dopo aver conosciuto il parere negativo dello spogliatoio?

I primi malumori sull'eventuale acquisto di Griezmann erano già emersi nelle scorse settimane, quando i tifosi hanno manifestato il proprio disappunto. Il rifiuto della scorsa estate non è andato giù all'ambiente blaugrana, ma la dirigenza sperava di far ricredere tutti dopo i primi gol al Camp Nou.

Adesso la situazione si fa più complicata: l'opposizione dello spogliatoio del Barcellona potrebbe mettere a rischio l'ambientamento di Griezmann in Catalogna. Un pericolo che a Bartomeu costerebbe 125 milioni di euro per la clausola rescissoria più l'ingaggio annuo ancora da concordare con il giocatore.

La scelta di rimanere all'Atletico Madrid per un altro anno si basava su un patto: con la finale di Champions League al Wanda Metropolitano, l'attaccante francese e tutti i big dei colchoneros avevano promesso di rimanere a Madrid per un'altra stagione, provando a vincere il trofeo nel nuovo stadio e davanti al proprio pubblico. La bruciante eliminazione agli ottavi di finale contro la Juventus ha subito portato i primi strascichi: Godin già promesso all'Inter, Lucas Hernandez ufficializzato dal Bayern Monaco e adesso Griezmann.

La decisione più difficile spetta alla dirigenza, che dovrà risolvere il problema dello spogliatoio. Bartomeu è davanti ad un bivio: proseguire per la sua strada imponendo ai calciatori di dimenticare il passato o ascoltare la voce dei senatori e rinunciare all'acquisto del francese. Senza dimenticare la reazione dei tifosi del Barcellona.