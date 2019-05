Il consulente Marko prevede un weekend molto difficile per la scuderia di Maranello a Montecarlo. La monoposto rossa potrebbe soffrire molto nel Principato.

di Matteo Bellan - 18/05/2019 15:38

Il Gran Premio di Monaco 2019 rischia di essere molto difficile per la Ferrari, più di quelli disputati finora. Infatti, nelle prime gare dell'attuale campionato di Formula 1 è emersa la poca competitività della SF90 nelle curve lente. E il circuito cittadino monegasco, noto per essere il più lento, può metterla ulteriormente in difficoltà.

Non è un caso che la scuderia di Maranello nei due giorni di test a Barcellona si sia concentrata soprattutto nel migliorare nei tratti a bassa velocità. Troppi i decimi persi nell'ultimo settore, il più lento, del tracciato catalano. In vista dell'appuntamento di Montecarlo era necessario lavorare intensamente per fare dei passi avanti. Tra Azerbaigian e Spagna sono stati portati aggiornamenti aerodinamici per cercare di risolvere i problemi, però non sono bastati. Forse qualche nuovo accorgimento ci sarà anche nel Principato.

Le possibilità di vedere una Ferrari faticare a Monaco sono molto alte e sarà interessante vedere quali valori ci saranno in pista. Sicuramente la Mercedes, dominante in questo avvio di campionato di Formula 1, sarà nelle prime posizioni. Non vi è dubbio. Ma ci sarà da valutare pure cosa riuscirà a fare la Red Bull, che potrebbe essere la seconda forza del weekend.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc potrebbero faticare nel Gran Premio di Monaco.

Helmut Marko, super consulente della Red Bull, ha le idee abbastanza chiare sulla situazione. La Mercedes è troppo forte e la Ferrari a Monaco andrà in grande difficoltà. In un'intervista concessa ad Auto Bild, il dirigente austriaco ha avuto modo di esprimere senza mezzi termini la propria opinione.

Che un pilota di Formula 2 di seconda classe riesca ad essere il più veloce, dimostra quanto la Mercedes sia più superiore che mai. Anche se ha il passo più lungo, sarà comunque in vantaggio a Monaco perché ha una trazione mostruosa. Noi abbiamo trovato qualcosa, ma non basta. Ferrari? Se non riesce a generare downforce e trazione, probabilmente arriverà sesta o settima a Montecarlo. La loro debolezza è stata evidente a Barcellona. Hanno un motore ottimo, però gli mancano carico aerodinamico e trazione estrema.

Marko ha fatto riferimento alla prestazione di Nikita Mazepin, 20enne pilota russo che corre in Formula 2 ed ha messo assieme solo 4 punti in sei gare finora. È stato il giovane utilizzato dalla Mercedes nel secondo e ultimo giorno di test di Formula 1 a Barcellona, riuscendo a chiudere con il miglior tempo. Ciò ha stupito il consulente della Red Bull, che in vista dell'appuntamento di Monaco vede ancora la scuderia di Brackley superiore. E per quanto riguarda la Ferrari, immagina di vedere Sebastian Vettel e Charles Leclerc lontani dal podio. Vedremo nel prossimo fine settimana se avrà ragione.