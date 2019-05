Il Manchester City domina la finale e batte 6-0 il Watford a Wembley, Sterling fa tripletta ed è il mattatore di giornata. Per Guardiola arriva il treble domestico.

Il Manchester City scrive il suo nome nella leggenda, vince la FA Cup e completa il treble domestico impresa mai riuscita prima a nessun club inglese. Dopo Coppa di Lega e Premier League, quindi, arriva anche l'altra coppa nazionale. Senza dimenticare il successo in estate sul Chelsea che aveva portato in bacheca il Community Shield. Una stagione straordinaria quella dei Cityzens, macchiata solo dall'eliminazione dalla Champions patita contro il Tottenham, coronata dalla sesta FA Cup, trofeo che mancava dal 2011.

Il Watford crolla sotto i colpi dell'avversario che ha qualità superiori, le Hornets sono apparse troppo timorose, poco convinte di poter creare pericoli al City e incapaci anche di difendere da squadra una volta passate in svantaggio. Eppure al 10' Pereyra aveva avuto l'occasione più importante, ma aveva sprecato solo davanti a Ederson, sintomo che alla squadra di Guardiola qualche pensiero in più si poteva dare. Invece quello del Manchester City è stato un monologo.

Un monologo aperto da David Silva alla mezzora e poi proseguito con il gol realizzato in combinazione da Gabriel Jesus e Sterling. Nella ripresa il dominio è stato totale. L'ingresso di De Bruyne ha accentuato lo strapotere del City che dopo il tris del belga ha straripato mettendo in risalto tutta la sua qualità e tutte le fragilità difensive del Watford incapace di opporre anche la minima resistenza alla manovra avversaria. Il 6-0 finale è un risultato storico perché per ritrovare un risultato simile bisogna tornare al 1903 quando il Bury inflisse lo stesso risultato al Derby County.

FA Cup, il City abbatte il Watford

FA Cup, Manchester City-Watford: la cronaca del match

Guardiola lascia Aguero in panchina e lancia Gabriel Jesus al centro dell'attacco. Ancora fiducia a Mahrez, come era accaduto nell'ultima di Premier contro il Brighton, che con Sterling completa il pacchetto offensivo. In regia spazio a Gundogan, Kompany guida la difesa del City probabilmente per l'ultima volta in carriera e fa coppia con Laporte. Javi Gracia si affida a un 4-4-2 piuttosto coperto con Deulofeu e Deeney incaricati di impensierire i campioni d'Inghilterra.

Il copione del match è quello che tutti si attendevano, City a fare la partita e Hornets raccolti nella propria metà campo a difendere e poi pronto a ripartire in contropiede negli spazi lasciati dagli avversari e al 10' è Pereyra a divorarsi la palla del vantaggio: Deulofeu scappa sulla sinistra, col City sbilanciatissimo in avanti, palla in mezzo per l'ex Juve che solo davanti a Ederson centra il portiere brasiliano in uscita. La partita la fa la squadra di Pep, ma quando quella di Gracia riparte crea problemi e al 21' Doucoure chiede un rigore per un tocco di mano di Kompany sulla sua conclusione, ma Kevin Friend lascia correre e il Var non interviene.

Ma alla prima occasione il City passa con David Silva che finalizza un'azione confusa, partita da un errore in mezzo al campo di Doucoure e poi dalla dormita a centro area di Cathcart che non sale e lascia in gioco lo spagnolo che in diagonale non lascia scampo a Gomes. Il gol subito si fa sentire nella testa e nelle gambe del Watford che da quel momento fatica molto a ripartire e viene schiacciato dai Cityzens che trovano il 2-0 al 39' con Gabriel Jesus che sfrutta l'assist di Bernardo Silva e soprattutto una lettura errata di Gomes e Kiko Femenia e mette sulla linea di porta una palla che Sterling deve solo spingere in rete. Passano 120'' e Mahrez impegna ancora Gomes che evita il tris del City.

La ripresa

Il secondo tempo riparte come era finito il primo e cioè con il Manchester City a un passo dal tris. Strappo incredibile di Sterling, palla per Gabriel Jesus che dribbla Mariappa e calcia, ma Gomes è attento e manda in angolo. Dal corner successivo lo stesso brasiliano manda la palla in rete, ma il guardalinee segnala offside e il gol viene annullato. Il Watford prova una timida reazione, guidato soprattutto dall'intraprendenza di Deulofeu che però quando ha l'occasione non trova la porta con il destro.

Guardiola manda in campo Kevin De Bruyne al posto di Mahrez e proprio il belga mette il punto esclamativo sulla vittoria del City realizzando il 3-0. Gabriel Jesus orchestra il contropiede, sfruttando il secondo grave errore di giornata di Kiko Femenia che non sale e lascia in gioco Jesus e De Bruyne che in campo aperto non ha poi problemi a mettere a sedere Gomes e infilare la porta delle Hornets. Gracia toglie Deoulefeu e un pessimo Pereyra e inserisce Success e Gray. Dopo due assist arriva anche il gol per Gabriel Jesus che viene ricambiato da De Bruyne, s'invola solo verso la porta di Gomes e lo batte con un rasoterra preciso e potente.

Il Watford sparisce dal campo, abbattuto nel risultato e nel morale dallo strapotere dei Cityzens che sfiorano anche il pokerissimo ancora con KDB. Doucoure prova a interrompere il monologo del City, ma il suo tiro dai 25 metri finisce alle stelle. Gracia butta nella mischia anche Cleverley, mentre Guardiola risponde con Sané per Gundogan. La partita si riduce a un'esibizione della banda Pep che segna anche il quinto gol con Sterling che da due passi batte Gomes e sfrutta come meglio non si poteva l'azione di Bernardo Silva e il suo assist. Il City esagera e all'83' trova il 6-0 e Sterling la sua tripletta assistito ancora da De Bruyne. Il City stravince la FA Cup, per il Watford un pomeriggio amarissimo.