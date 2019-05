Europeo under 17, Italia - Olanda: dove vederla in tv e streaming

Gli Azzurrini di Nunziata sono a un passo dall'impresa. In finale ci sono gli Oranje, già vincitori nella scorsa edizione. Occhi puntati sul talento Taabouni.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 18/05/2019 14:58 | aggiornato 18/05/2019 15:02

Adesso sì che viene il bello. L'Italia di Carmine Nunziata è a un passo dalla storia: dopo la grande cavalcata culminata con la bella vittoria in rimonta sulla Francia, gli Azzurrini si sono conquistati l'accesso alla finale dell'Europeo under 17, torneo nel quale - durante l'ultima edizione - il cammino si era interrotto proprio a un passo dalla gloria. Guarda caso l'avversaria è la stessa di allora, l'Olanda, contro la quale la selezione azzurra domenica pomeriggio avrà la possibilità di prendersi la meritata rivincita.

I presupposti per essere ottimisti ci sono tutti, visto che a oggi l'Italia ha fatto un percorso netto costellato esclusivamente da vittorie convincenti a partire dagli illustri scalpi collezionati nella fase a gruppi, quando in seguito a tre enormi successi contro Germania, Austria e soprattutto Spagna, Salvatore Esposito e compagni hanno capito che il miracolo poteva trasformarsi in qualcosa di estremamente più concreto. E, dopo aver festeggiato l'accesso all'ultimo atto del torneo, è arrivata anche la soddisfazione per aver strappato un pass in vista del prossimo mondiale di categoria che si giocherà in autunno in Brasile.

L'ostacolo arancione però non sarà affatto facile da superare: i giovani tulipani hanno avuto la meglio all'ultimo minuto sulla Spagna in una semifinale molto tirata, conclusasi un paio di ore prima del successo azzurro sui cugini francesi. E, soprattutto, mentre ai quarti di finale l'Italia regolava il Portogallo, l'Olanda si sbarazzava senza pietà dell'ottimo Belgio. Da tenere particolarmente d'occhio saranno due dei tre attaccanti in forza alla formazione di Van der Veen, Bryan Brobbey e Mohamed Taabouni, i cui cartellini appartengono rispettivamente ad Ajax ed AZ Alkmaar.

I giocatori dell'Italia festeggiano un gol durante l'Europeo under 17: gli Azzurrini di Nunziata hanno battuto la Francia conquistandosi la seconda finale consecutiva, nella quale si troveranno nuovamente di fronte la pericolosa Olanda

Europeo under 17, Italia - Olanda: dove vederla in tv e streaming

La finale dell'Europeo under 17 tra Italia e Olanda si giocherà domenica 19 maggio 2019 alle ore 17.30 italiane. Il teatro della sfida sarà il Tallaght Stadium di Dublino, Irlanda, dove gli Azzurrini di Nunziata hanno già giocato e vinto la semifinale contro la Francia. La partita sarà visibile a partire dalle ore 17.30 in chiaro su Rai 2 (in versione SD o HD), seguita da un breve prepartita di 10 minuti che comincerà alle 17.20.

Sul web il match sarà visibile sul canale Youtube ufficiale della UEFA, che ha trasmesso tutta la manifestazione live, oppure sul servizio streaming di Rai Play (live o in on demand), dove l'evento sarà disponibile anche in differita. Entrambe le piattaforme sono disponibili su tablet, smartphone e pc, o comunque su qualsiasi dispositivo dotato di una connessione internet.

Italy🇮🇹 come from behind to beat France🇫🇷 2-1 and reach the #U17EURO final.



They will face the Netherlands for the second season running in the decider. pic.twitter.com/NQ8WUmbNSA — UEFA.com (@UEFAcom) May 16, 2019

Probabili formazioni

Italia (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Moretti; Brentan, Panada, Udogie; Tongya; Esposito, Cudrig. Allenatore: Nunziata

Olanda (4-3-3): Raatsie; Hoever, Bogarde, Rensch, Salah-Eddine; Taylor, Bannis, Maatsen; Hansen, Brobbey, Taabouni. Allenatore: Van der Veen