Il giocatore dell'Everton giocherà la Copa America con la maglia dei verdeoro e ha ricevuto la notizia mentre era a casa dei nonni.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/05/2019 11:37 | aggiornato 18/05/2019 11:42

Il suo oneroso acquisto da parte dell'Everton era stato molto criticato in estate, ora Richarlison viene dalla sua miglior stagione in carriera e potrà togliersi la soddisfazione di giocare la Copa America con la maglia del Brasile.

Guardate quanta gente aspettava il verdetto a casa dei suoi nonni e come ha reagito lui alla notizia:



Richarlison è stato convocato in Nazionale e giocherà la Coppa America con il Brasile. pic.twitter.com/CnikZlirXk — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) May 18, 2019

Ieri il commissario tecnico Tite ha stilato la lista dei convocati per la competizione continentale che si terrà proprio in Brasile e il giocatore dei Toffees fa parte dell'elenco. La curiosità è che Richarlison ha saputo la notizia mentre era in casa dei nonni.

In un video di Gazeta Online si vede il fantasista davanti alla televisione in una stanza piena di parenti e amici, che esplodono all'annuncio del suo nome. Una grande soddisfazione per il giocatore dell'Everton che proverà ad aiutare il Brasile a rivincere il trofeo dopo ben 12 anni.