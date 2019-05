La UEFA ha annunciato l'uscita del club nerazzurro dal settlement agreement, ma il Fair Play FInanziario andrà comunque rispettato: per chiudere il prossimo bilancio secondo i parametri servono delle plusvalenze.

18/05/2019

Dopo quattro anni di regime controllato, nella giornata di ieri l'Inter ha annunciato l'uscita dal settlement agreement imposto dalla UEFA nel 2015 e conseguenza delle pazze spese di gestione del club nerazzurro nelle stagioni precedenti. Un'ottima notizia che si tradurrà nella prossima estate con l'assenza di penalizzazioni nella registrazione della rosa per le competizioni europee e una maggiore libertà sul calciomercato, notizia quest'ultima che ha rallegrato non poco la tifoseria.

Chi si attende però che la prossima estate sia quella che vedrà finalmente la proprietà Suning spendere e spandere senza criterio molto probabilmente resterà deluso: vero è che l'Inter è fuori dal settlement agreement, risultato che testimonia la crescita economica del club avvenuta negli ultimi anni e l'ottimo lavoro su plusvalenze, ammortamenti e monte-stipendi fatto dalla dirigenza, ma i nerazzurri dovranno comunque sottostare alle normali regole del Fair Play Finanziario a cui sono sottoposti tutti i club UEFA. Tradotto: si spende quanto si ricava, con una perdita massima di 30 milioni di euro a triennio detratti i costi relativi a infrastrutture e vivai.

A questo bisogna aggiungere che per raggiungere il pareggio nel prossimo bilancio secondo i parametri concordati con la UEFA, l'Inter dovrà realizzare entro giugno plusvalenze per almeno 40 milioni di euro: la maggiore libertà di mercato, pur se relativa, arriverà infatti soltanto da luglio, all'indomani della presentazione di conti che dovranno essere in perfetto ordine e in tale stato dovranno rimanere per evitare di tornare nella situazione vissuta fino a oggi. Quella dell'autosufficienza del club, in tempi di Fair Play Finanziario, è una realtà di cui tutti devono tener conto ma che il club ha voluto comunque precisare a conclusione della nota in cui annunciava l'uscita dal settlement agreement nella giornata di ieri.

All'Inter dal 2015, Ivan Perisic potrebbe salutare in estate: la destinazione più probabile sembra essere la Premier.

Inter, entro giugno servono plusvalenze: ecco chi può partire

La Investigatory Chamber del Club Financial Control Body dell'UEFA ha annunciato oggi che in seguito alla verifica del bilancio al 30 giugno 2018, F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha soddisfatto i requisiti di break-even cumulativo del Settlement Agreement firmato nel maggio 2015 e pertanto è uscita dal regime di Settlement Agreement. Questo dimostra la solidità della società, la crescita del Club e il rafforzamento della sua posizione finanziaria nel corso degli ultimi anni, supportata da un approccio che è stato di totale adempimento alle regole imposte. È importante che il Club continui a rispettare il regime di normale monitoraggio del Fair Play Finanziario UEFA e prosegua nella strategia di attenta gestione finanziaria che ha caratterizzato gli ultimi esercizi.

Sempre più vicina a sostituire l'attuale tecnico Luciano Spalletti con Antonio Conte, l'Inter opererà una vera e propria rivoluzione sul mercato per dare all'ex commissario tecnico una rosa di livello e adatta al suo tipo di calcio. Preso atto di questo, ecco che alcune cessioni potrebbero materializzarsi già all'indomani della conclusione di un campionato che al momento attuale vede i nerazzurri terzi a +4 dal quinto posto e con due giornate da giocare con Napoli in trasferta e Empoli in casa. La partecipazione alla prossima Champions League - che peraltro contribuisce non poco con i suoi introiti al benessere dei conti - non è scontata ed è il momento di fare quadrato, ma a Serie A conclusa in molti potrebbero lasciare.

Il nome più chiacchierato, nonostante le smentite del diretto interessato via social, resta quello di Mauro Icardi: dopo aver rotto con l'ambiente l'argentino potrebbe andarsene per una cifra compresa tra i 60 e i 90 milioni di euro, seguito da Miranda e Borja Valero (in questo caso il risparmio sarebbe sull'ingaggio) e da Perisic, valutato circa 30 milioni e che sembra aver riscontrato l'interesse di diversi club della Premier League. Anche i deludenti Dalbert e Joao Mario potrebbero portare soldi in cassa, così come un Vecino il cui futuro rimane in bilico: in nerazzurro ha fatto bene, ma davanti a 25-30 milioni di euro anche l'uruguaiano potrebbe salutare la Pinetina.