I bavaresi non falliscono contro l'Eintracht e si prendono il settimo titolo consecutivo salutando al meglio Robben e Ribery, entrambi in gol. In Champions con i campioni, il Borussia Dortmund e il Lipsia torna il Bayer Leverkusen.

18/05/2019

Il Bayern Monaco è ancora una volta campione di Germania: con la netta vittoria in casa contro l'Eintracht Francoforte arrivata nell'ultima giornata i bavaresi vincono la Bundesliga 2018/2019 mantenendo i 2 punti di vantaggio che vantavano nei confronti del Borussia Dortmund, che nel corso di tutta la stagione ha accarezzato a lungo il sogno di vincere il titolo. Gli uomini di Lucien Favre dovranno accontentarsi della seconda piazza, ottenuta con 76 punti contro i 78 dei rivali capaci nella parte finale del torneo di una rimonta straordinaria che conferma un dominio che dura ormai da ben 7 anni.

La Bundesliga si chiude così con il Bayern Monaco, che vanta il miglior attacco del torneo, campione con 78 punti seguito dal Borussia Dortmund a quota 76. Molto distante il Lipsia, che con 66 punti e la miglior difesa del campionato ottiene comunque una terza piazza che vale la partecipazione alla prossima Champions League insieme alle prime due e al Bayer Leverkusen di Peter Bosz, subentrato a Heiko Herllich alla 18esima giornata e capace di trascinare le "aspirine" dall'anonimato di metà classifica a un quarto posto centrato proprio all'ultima giornata grazie alla netta vittoria in casa dell'Hertha Berlino e alla contemporanea sconfitta del Borussia Moenchengladbach.

In Europa League il Gladbach con il quinto posto accede direttamente alla fase a gironi, mentre ai preliminari andrà il Wolfsburg capace di sorpassare in volata l'Eintracht Francoforte di Jovic e Rebic, settimo e fuori dall'Europa per un punto. Hannover e Norimberga retrocedono in seconda divisione, da cui salirà sicuramente il Colonia e una tra Paderborn e Union Berlino, in lotta per il secondo posto: chi tra queste due avrà la peggio dovrà guadagnarsi la promozione in un doppio spareggio contro lo Stoccarda terz'ultimo in Bundesliga.

Grande gioia per il Bayer Leverkusen, che approfittando della sconfitta del Borussia Moenchengladbach si prende il quarto posto e torna in Champions League.

Bundesliga 2018/2019, tutti i verdetti: Bayern Monaco campione di Germania

Al termine di un testa a testa durato fino all'ultima giornata, la Bundesliga 2018/2019 va in archivio consegnando al Bayern Monaco il titolo di campione di Germania per la 29esima volta e sancisce un dominio dei bavaresi in Germania che negli ultimi anni è diventato schiacciante: il trionfo conseguito nel corso di questa stagione dagli uomini guidati da Niko Kovac e trascinati dalle reti del bomber Robert Lewandowski è il settimo consecutivo nelle ultime sette stagioni in un torneo che i bavaresi hanno conquistato nella loro storia per ben 29 volte.

Quest'anno è sembrato a lungo che finalmente la Bundesliga potesse salutare un nuovo vincitore: fino alla 27esima giornata infatti il Borussia Dortmund di Lucien Favre è riuscito a restare davanti agli storici rivali, arrivando ad avere anche 9 punti di vantaggio su un Bayern Monaco che ai più era apparso in crisi d'identità ma che ha saputo risollevarsi proprio nello scontro diretto in casa contro i gialloneri, asfaltati con un netto 5-0 che ha spianato la strada per la riconferma ai campioni in carica, che anche quando hanno frenato sono stati graziati dal doppio passo falso dei rivali sconfitti nel derby della Ruhr dallo Schalke alla 31esima giornata e poi incapaci di superare sette giorni più tardi il Werder Brema.

Toccante l'ultima gara, che ha vinto i bavaresi sconfiggere senza problemi in casa l'Eintracht Francoforte, che pure vantava ambizioni europee, con un netto 5-1 in cui sono arrivate nel finale le reti di Franck Ribery e Arjen Robben, icone del Bayern Monaco nell'ultimo decennio giunte al passo d'addio per raggiunti limiti di età e capaci di congedarsi nel migliore dei modi.

La coreografia con cui i tifosi del Bayern Monaco hanno voluto salutare Franck Ribery e Arjen Robben.

Champions League

Insieme ai campioni del Bayern Monaco e al Borussia Dortmund secondo, compagini certe ormai da settimane di prendere parte alla prossima edizione della Champions League, torna nell'Europa che conta il Lipsia di Ralf Ragnick, bravo nel ripartire dopo una stagione interlocutoria come quella precedente e di prendersi un terzo posto che non è sembrato mai essere in discussione grazie a un girone di ritorno in cui sono arrivate soltanto due sconfitte.

Il quarto e ultimo posto valido per la Champions va al Bayer Leverkusen, presenza tedesca più o meno fissa nella massima competizione continentale per club. Partite molto male, le "aspirine" hanno accelerato nel girone di ritorno con l'arrivo in panchina dell'olandese Peter Bosz, e nonostante qualche passo falso sono riuscite ad avere la meglio sulla nutrita concorrenza grazie alle reti dei gioielli Volland e Havertz e del bomber argentino Alario, mattatore nell'ultima decisiva vittoria in casa dell'Hertha Berlino.

Welcome back Bayer Leverkusen, who will line up in next season's #UCL group stage after finishing 4th in the @Bundesliga_EN



Europa League

Dopo aver inseguito fino all'ultimo un posto addirittura in Champions League, l'Eintracht Francoforte di Ante Rebic e del talentuoso Luka Jovic finisce addirittura per rimanere fuori da quell'Europa League dove nel corso di questa edizione è arrivato a un passo dalla finale e in cui invece nella prossima stagione la Germania sarà rappresentata dal Borussia Moenchengladbach e dal Wolfsburg, che si prende l'ultimo posto utile all'ultima giornata.

Approfittando della sconfitta dell'Eintracht in casa del Bayern Monaco, prevedibile vista la necessità per i bavaresi di assicurarsi vittoria e titolo, il Wolfsburg effettua un sorpasso sul filo di lana con uno strepitoso 8-1 ai danni del malcapitato Augsburg 15esimo firmato da una tripletta del colossale olandese Wout Weghorst.

Retrocesse e promosse

L'ultima giornata della Bundesliga 2018/2019 è stata assolutamente ininfluente per quel che riguarda la parte bassa della classifica: già dalla 31esima giornata Hannover e Norimberga erano certe di occupare le ultime due piazze, quelle destinate alla retrocessione diretta in seconda serie, così come lo Stoccarda era matematicamente terz'ultimo e quindi costretto allo spareggio-salvezza.

Questo andrà in scena con la formula del doppio confronto i prossimi 23 e 27 maggio e vedrà gli svevi giocarsi un posto in massima serie con la terza classificata in Zweite Bundesliga, la seconda divisione che si conclude domenica 19 maggio. Al momento soltanto il Colonia primo è certo della promozione in Bundesliga, che spetta anche alla seconda classificata che a un turno dalla fine vede il Paderborn in vantaggio sull'Union Berlino di un punto. Chi perderà questo duello dovrà superare lo Stoccarda per guadagnarsi la promozione.