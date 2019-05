Nella giornata degli addii a Robben e Ribery, entrambi in gol, i bavaresi battono 5-1 l'Eintracht e vincono il settimo titolo consecutivo. Vince anche il Borussia Dortmund, che può recriminare per i tanti punti persi.

di Michele Pedrotti - 18/05/2019 17:21 | aggiornato 18/05/2019 17:26

Ultimi 90 minuti di una delle Bundesliga più divertenti del decennio. Occhi puntati, ovviamente, sulla lotta al titolo con Bayern Monaco e Borussia Dortmund protagoniste. Al Bayern bastava un pareggio contro l'Eintracht per vincere il settimo Meisterschale consecutivo, mentre agli uomini di Favre serviva una vittoria al Borussia Park contro il Gladbach e buone notizie dall'Allianz.

Intrecciato con questo duello c'è anche il discorso europeo, in quanto sia la squadra di Hecking che quella di Hutter sono in piena lotta per la Champions ed Europa League insieme ad altre tre squadre. E alla fine i pronostici principali vengono rispettati, con i bavaresi che stravincono per 5-1, conquistando il 29esimo titolo della propria storia. Non basta la vittoria per 2-0 del BVB, con tanti rimpianti visto l'andamento della stagione.

Giornata di festa soprattutto per Robben e Ribery, che hanno detto addio all'Allianz Arena a modo loro, ovvero segnando un gol a testa dopo essere entrati nella ripresa. Il popolo baverese li ha salutati con una bella coreografia, mentre i due campioni avranno l'occasione di vincere un altro trofeo tra una settimana, a Berlino contro il Lipsia nella finale di Coppa di Germania.

Coreografia speciale all'Allianz Arena, per salutare due bandiere del Bayern come Robben e Ribery

Bundesliga, Bayern Monaco e Borussia Dortmund avanti nel primo tempo

Nemmeno 4 minuti di gioco e dall'Allianz Arena arriva il primo gol di giornata. E, sfortunatamente per il Borussia Dortmund, a sbloccare il match è il Bayern Monaco. Bella palla di Müller a servire l'inserimento di Coman, che con il destro la piazza e batte Trapp per l'1-0 che avvicina notevolmente il titolo ai bavaresi. E fa felice buona parte del Borussia Park, che accoglie con un boato la notizia del gol, pesante anche in ottica Champions League.

Mentre gli uomini di Kovac continuano ad attaccare, sfiorando il 2-0 con Alaba e Lewandovski, il Dortmund rischia di andare sotto. Il mancino a giro di Traoré, però, colpisce in pieno la traversa graziando Burki. Rispondono gli ospiti con un calcio di punizione pericoloso di Reus, che sfiora il palo e va sul fondo. Tornando a Monaco, la squadra di Kovac al 26' va sul 2-0 con Gnabry, ma il Var annulla tutto per fuorigioco di Lewandovski a inizio azione.

Var protagonista anche a Mönchengladbach, ma questa volta per confermare il gol firmato da Jadon Sancho, che la mette dentro con il piatto destro dopo la smanacciata di Sommer su cross di Reus. Proprio questa situazione è stata analizzata dagli assistenti, poiché prima del traversone la palla sembrava essere uscita del tutto. Per il classe 2000 inglese è il dodicesimo gol in Bundesliga, che insieme a 17 assist formano numeri clamorosi per un diciannovenne alla prima vera stagione da professionista.

Prima la paura, poi la festa all'Allianz Arena

È tutto un altro Eintracht a inizio ripresa, e dopo cinque minuti arriva incredibilmente il pareggio. Su calcio d'angolo battuto da Kostic, Abraham colpisce la traversa ma sulla ribattuta c'è pronto Sebastian Haller, appena entrato al posto di De Guzman e subito decisivo per l'1-1 che ammutolisce l'Allianz. La paura però passa subito, perché ci pensa David Alaba a rimettere avanti la squadra di Kovac, sfruttando una sbavatura di Trapp su tiro di Müller.

Illusione che dura poco dunque per il Dortmund, che comunque è deciso a vincere la propria sfida e al 55' Marco Reus firma il 2-0. Bell'azione degli uomini di Favre sull'asse Sancho-Götze, poi Pulisic (all'ultima presenza con il BVB, passerà al Chelsea in estate) serve comodo dentro l'area Reus che ha porta vuota non sbaglia. Come fosse una partita di ping-pong, si passa all'Allianz con il Bayern che chiude ogni discorso, grazie al primo gol in questa Bundesliga di Renato Sanches.

A questo punto può iniziare la festa per i bavaresi, alla quale partecipano anche Frank Ribery e Arjen Robben, che entrano per giocarsi l'ultima mezz'ora davanti al proprio pubblico. Gli ospiti invece passano in pochi minuti dalla speranza Champions al settimo posto che significa preliminari di Europa League, visti i risultati dagli altri campi.

Al 72' è il momento della gioia assoluta per Ribery, che con una meraviglia incanta per l'ultima volta l'Allianz Arena: dribbling in area a saltare due difensori e tocco sotto a superare Trapp. Un giocatore meraviglioso che mette il timbro su un altro traguardo storico, diventando il giocatore del Bayern ad aver vinto più campionati nella storia, ben nove. Pochi minuti più tardi va a segno anche l'altro festeggiato, ovvero Arjen Robben. Facile facile questo gol per l'olandese, servito sottoporta da Alaba. Per l'ex Real Madrid è il sesto gol stagionale, e l'ultimo con la maglia con cui ha vinto tutto.