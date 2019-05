Barcellona-De Ligt, Raiola si mette di traverso

L'agente del difensore pronto a far saltare il trasferimento in blaugrana del suo assistito se non si vedrà riconosciuta una commissione che va tra i 10 e i 14 milioni di euro. Bayern Monaco, Juventus e PSG alla finestra.

di Simone Cola - 18/05/2019 13:03 | aggiornato 18/05/2019 13:06

Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt sono arrivati a Barcellona nella serata di venerdì, un weekend per festeggiare con i compagni dell'Ajax una stagione straordinaria - che ha visto il club di Amsterdam conquistare l'Eredivisie e la Coppa d'Olanda e mancare per un soffio la finale di Champions League - e prendere confidenza con quella che molto probabilmente sarà la città dove i due continueranno a vivere e giocare dopo essersi affermati come stelle del calcio mondiale.

Il condizionale è d'obbligo, perché se Frenkie de Jong è già a tutti gli effetti un calciatore del Barcellona, che lo ha acquistato a gennaio per 75 milioni d euro, il fatto che sarà raggiunto da Matthijs de Ligt è molto probabile ma tutt'altro che scontato: pur avendo manifestato l'intenzione di vestire il blaugrana, infatti, il difensore deve aspettare si risolva il complicato intrigo di mercato che coinvolge il club spagnolo, l'Ajax e il suo agente Mino Raiola, che nelle ultime settimane si sarebbe messo di traverso per ragioni legate alla commissione sul trasferimento.

L'Ajax valuta De Ligt, più giovane capitano nella storia della Champions League per quanto riguarda i turni a eliminazione diretta, 70 milioni di euro: una cifra che il Barcellona considera adeguata al talento del difensore e che da tempo si è detto disposto a pagare ma di cui Raiola vuole il 20%, percentuale più che raddoppiata rispetto a quelle normalmente percepite dagli agenti in questo tipo di operazioni. Si tratta di 14 milioni, che né il club catalano né tantomeno quello olandese sono disposti a sborsare e che potrebbero complicare una situazione che sembrava già ben definita, considerata la volontà del giocatore di raggiungere in Spagna l'amico fraterno De Jong.

Matthijs de Ligt a soli 19 anni è stato capitano dell'Ajax in una stagione decisamente da ricordare: i Lancieri hanno vinto la Coppa d'Olanda, l'Eredivisie e hanno sfiorato contro ogni pronostico la finale di Champions League

Barcellona-De Ligt, Raiola si mette di traverso

Il trasferimento di Matthijs de Ligt al Barcellona rischia dunque di saltare? La situazione non è chiara, con la nota testata spagnola Mundo Deportivo che sottolinea di come al momento quello tra i catalani e Raiola - all'Ajax basterà incassare i 70 milioni pattuiti - sia un vero e proprio braccio di ferro dall'esito incerto. Vero è che l'agente è noto per le sue grandi capacità di convincimento e che avrebbe già trovato almeno tre club (Bayern Monaco, Juventus, PSG) disposti a riconoscergli la commissione richiesta e a dare al suo assistito un ingaggio migliore.

È altrettanto vero che la stessa situazione si era presentata a gennaio anche con Frenkie de Jong, che aveva ricevuto offerte importanti e persino più remunerative da parte di Manchester City e PSG: allora la volontà del giocatore era stata determinante e il suo procuratore, Ali Dursun, non aveva potuto opporsi. Il centrocampista aveva scelto il blaugrana e non avrebbe accettato altre destinazioni, una scelta personale e professionale su cui non era mai esistita una reale possibilità di trattare. Il Barcellona conta sul fatto che Matthijs de Ligt faccia lo stesso, comunicando a Raiola la ferma intenzione di raggiungere l'ex compagno all'Ajax e costringendolo a ridimensionare le proprie pretese.

E se Bartomeu sembra convinto che un giocatore dalla personalità forte come De Ligt finirà per giocare dove desidera, dall'altra parte bisogna sottolineare che Mino Raiola non è un agente come gli altri e che difficilmente è disposto a darla vinta ai club in fase di trattativa. Ecco perché un trasferimento che sembrava praticamente fatto si potrebbe trasformare in un vero e proprio caso.