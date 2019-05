Il centometrista e l'ostacolista sono assoluti protagonisti del meeting cinese che ha fatto registrare sei migliori prestazioni mondiali dell’anno.

di Redazione Fox Sports - 18/05/2019 20:23 | aggiornato 18/05/2019 22:23

Le maggiori emozioni della seconda tappa della IAAF Diamond League di Shanghai sono arrivate nella prima e nell’ultima gara del, le competizioni più attese del meeting. Abderrahmane Samba ha aperto le danze vincendo il primo duello con Raj Benjamin sui 400 ostacoli con 47”27. Nei 100 metri che hanno concluso il meeting di Shanghai Noah Lyles ha battuto Christian Coleman al photo-finish con 9”86 con vento a favore di +0.9 m/s.

Il meeting di atletica della grande metropoli cinese ha regalato altre migliori prestazioni mondiali dell’anno di Andreas Hofmann nel lancio del giavellotto (87.55m), di Yomif Kejelcha sui 5000m (13’04”16), di Beatrice Chepkoech sui 3000 siepi (9’04”53) e di Rababe Arafi nei 1500 metri femminili in 4’01”15.

Nel complesso è stato un meeting di ottimo livello, ma le prestazioni hanno risentito della data di inizio stagione ancora molto lontana dall’appuntamento clou rappresentato dai Mondiali di Doha fissati per fine Settembre.

Lyles festeggia la vittoria nei 100 metri a Shangai

100 metri maschili: Lyles supera Coleman al photo-finish

Nella sfida tra i due vincitori del titolo della Diamond League dei 100 e dei 200 metri del 2018 la giovane stella statunitense Noah Lyles ha vinto il super 100 metri di Shanghai in 9”86 (record personale migliorato di due centesimi di secondo) superando al photo-finish il primatista mondiale indoor dei 60 metri Christian Coleman con lo stesso tempo. Coleman ha avuto una partenza ottima dai blocchi ma ha subito la straordinaria rimonta di Lyles sulla linea del traguardo. Anche il sudafricano Akani Simbine e il britannico Reece Prescod sono scesi sotto i 10 secondi con 9”95 e 9”97 precedendo il primatista asiatico Su Bingtian (10”05). Lyles sarà la stella del Golden Gala Pietro Mennea a Roma in un 200 metri stellare contro Michael Norman, Ramil Gulyev e gli azzurri Filippo Tortu e Eseosa Desalu.

Durante il riscaldamento ho detto al mio allenatore che oggi sarebbe stato il mio giorno. Sapevo che uscendo bene dai blocchi avrei avuto buone chance di vincere. La mia prossima gara sarà a Roma sui 200 metri.

Coleman:

Era la mia prima gara dopo 9 mesi, è sempre difficile trovare la forma dopo tanto tempo e per questo non avevo aspettative particolari per la gara di oggi. La gara si è decisa per poco tra me e Noah. Mi sto allenando duramente per il resto della stagione. La mia prossima sarà sui 200 metri a Stoccolma. Non vedo l’ora di fare meglio in quella gara.

400 ostacoli maschili: Samba vince il super duello con Benjamin

Abderrahmane Samba si è aggiudicato il primo grande duello stagionale con lo statunitense originario di Antigua e Barbuda Raj Benjamin stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con un eccellente 47”27 nella gara che ha aperto con il botto il meeting di Shanghai. Samba ha fatto meglio soltanto una volta a Parigi lo scorso anno quando infranse la magica barriera dei 47 secondi con 46”98. Mai nessun altro specialista aveva corso così velocemente nel mese di Maggio. L’ostacolista di origini mauritane ma nato in Arabia Saudita ha nel mirino il record del mondo di Kevin Young che resiste dalle Olimpiadi di Barcellona 1992 con 46”78.

Benjamin è sceso sotto i 48 secondi con 47”80 al debutto in questa specialità in Diamond League dopo aver tenuto testa a Samba in un bel duello spalla a spalla fino al rettilineo finale. L’allievo di Quincy Watts ha realizzato la seconda prestazione della sua carriera dopo il 47”02 realizzato lo scorso anno ai Campionati NCAA di Eugene. Molto staccati l’irlandese Thomas Barr (terzo con 49”41, migliore prestazione europea dell’anno) e il polacco Patryk Dobek (quarto con 49”64).

È una grande sensazione aver vinto la mia prima gara della stagione in Diamond League. E’ stata una grande gara. Io e Raj ci siamo stimolati a vicenda. E’ una grande annata e l’obiettivo è il Mondiale di Doha.

Raj Benjamin:

Questa è la mia prima gara in Diamond League sui 400 ostacoli e sono contento di questo risultato cronometrico. Non mi ero posto obiettivi perché siamo ancora ad inizio stagione. Tornerò a casa e continuerò ad allenarmi per fare meglio nelle prossime gare.

110 ostacoli: Quarto successo di McLeod a Shanghai

Il campione olimpico e mondiale in carica Omar McLeod ha vinto in 13”12 diventando il primo atleta a vincere per quattro volte al meeting di Shanghai. Record mai riuscito neanche al beniamino del pubblico di Shanghai Liu Xiang, che si impose nel 2017. La buona tradizione cinese in questo meeting si è confermata ancora una volta con il campione asiatico 2019 Xie Wenjun, che ha fermato il cronometro in 13”17 precedendo il vincitore della Diamond League 2018 Sergey Shubenkov e lo spagnolo Orlando Ortega, terzo e quarto con lo stesso tempo di 13”28.

È stato molto difficile gareggiare oggi perché ieri è morta mia zia Tracey. Voglio dedicarle questa vittoria. Quando ho tagliato il traguardo ho pensato a lei e mi sono messo a piangere.

400 metri femminili: Naser batte un’ottima McLaughlin

La vice campionessa mondiale di Londra 2017 Salwa Eid Naser si è confermata la regina dei 400 metri femminili in 50”65 vincendo il primo scontro diretto con la formidabile statunitense Sydney McLaughlin (50”78). Non è stata una gara eccelsa sul piano cronometrico ma la sfida tra la barheinita e la statunitense ha tenuto fede alle attese della vigilia regalando un bel duello spalla a spalla sul rettilineo finale. La portacolori del Botswana Christine Botlogetswe si è classificata terza in 51”29 proponendosi come una delle atlete da seguire nella stagione che porterà ai Mondiali di Doha. Gli appassionati italiani potranno seguire la quattrocentista africana alla Fastwebcup di Rieti del 24 Maggio e al Memorial Giulio Ottolia di Savona del 29 Maggio.

Sono contenta in parte di questa gara. Mi sono allenata bene durante l’inverno e ho avuto buone sensazioni.

Sydney McLaughlin:

Sono contenta di essere andata vicina al mio record personale. E’ la mia prima gara a Shanghai e mi piace molto questa città.

400 metri maschili: Kerley inizia la difesa del titolo di Diamond League con un successo

Il giovane statunitense Fred Kerley ha dominato il primo grande 400 metri della stagione in 44”81 davanti ai connazionali Michael Cherry (45”48) e Nathan Strother (45”52) iniziando nel migliore dei modi la caccia alla seconda vittoria consecutiva in Diamond League.

Il mio obiettivo era uscire bene dai blocchi di partenza e finire forte. Forse avrei potuto concludere la gara meglio. L’obiettivo era vincere e il successo mi dà fiducia per il resto della stagione.

100 metri femminili: Hobbs vince al debutto in Diamond League

La campionessa NCAA e vincitrice degli US National Championships 2018 Aleia Hobbs ha vinto la prima gara della Diamond League della sua carriera in 11”03 battendo la vincitrice del meeting di atletica di Shanghai del 2015 Blessing Okagbare (11”07), alla due volte campionessa olimpica Elaine Thompson (11”14), alla brasiliana Vitoria Cristina Rosa (11”16) e alla statunitense Jenna Prandini (11”19).

Oggi ho vinto la più grande gara della mia carriera. Sapevo che dovevo partire forte e sono riuscita a tenere. Mi sono rotta il polso poche settimane fa e ho corso con la mano fasciata. Fortunatamente non ho perso molto allenamento. Negli ultimi 14 giorni mi sono allenata soprattutto nelle partenze dai blocchi.

200 metri maschili: Doppietta canadese con Brown e De Grasse

Aaron Brown ha battuto il connazionale André De Grasse in un 200 metri tutto di marca canadese in un buon 20”07. De Grasse ha confermato di vivere un buon momento di forma avvicinando il personale stagionale di un centesimo di secondo con 20”21. Buona prova anche per il sudafricano Clarence Munyai, terzo con 20”37. Brown, atleta accreditato di un personale di 19”98 sui 200 metri e medaglia di bronzo con la staffetta 4x100 canadese, si era messo in luce vincendo l’argento ai Mondiali under 18 di Bressanone 2009 davanti all’azzurro Giovanni Galbieri. Il canadese ha studiato negli Stati Uniti alla University of Southern California. Venerdì prossimo Brown gareggerà a Rieti contro Filippo Tortu nell’ambito della prima edizione della Fastweb Cup.

Aaron Brown:

Ho gareggiato contro un ottimo campo di partenti e sono contento della mia performance. Ho corso una grande curva e ho dato tutto sul rettilineo finale. E’ stato bello vincere e guadagnare un po' di fiducia e rispetto da parte dei miei avversari.

Lancio del giavellotto maschile: Migliore prestazione mondiale dell’anno di Hofmann

Il vice campione europeo di Berlino 2018 Andreas Hofmann ha iniziato la difesa del titolo della Diamond League vinto l’anno scorso conquistando il successo con 87.55m (migliore prestazione mondiale dell’anno). Hofmann ha preceduto Chao Tsun Cheng (87.12m) il rappresentante di Taipei, che aveva battuto il tedesco in occasione delle ultime Universiadi di due anni fa quando entrambi i lanciatori realizzarono misure oltre i 91 metri. Il polacco Marcin Krukowski ha confermato il suo ottimo momento di forma classificandosi terzo con 84.51m davanti al campione olimpico ed europeo Thomas Rohler (82.95m).

Sono stato fortunato per il modo in cui è atterrato il giavellotto nel primo tentativo. C’era molto vento e molti lanciatori hanno avuto difficoltà. Lanciare 87 metri nella mia prima gara stagionale è davvero un buon inizio.

Salto con l’asta femminile: Doppietta greca con Stefanidi e Kiriakopoulou

Quattro astiste hanno superato la misura di 4.72m ma il successo è andato alla campionessa olimpica. mondiale ed europea Ekaterini Stefanidi sulla connazionale Nikoleta Kiriakopoulou, sulla cinese Li Ning e sulla campionessa mondiale indoor Sandi Morris. Li Ning ha migliorato il record asiatico grazie ai consigli tecnici del tecnico francese Damian Inocencio, primo allenatore di Renaud Lavillenie.

È sempre difficile saltare grandi misure partendo da una rincorsa più corta ad inizio stagione, ma è sempre bello vincere. Spero che la mia prossima gara cadrà durante un ciclo di allenamenti migliore. Ho introdotto un piccolo balzo all’inizio della mia rincorsa, perché ho capito che questo poteva aiutarmi nella direzione della rincorsa.

5000 metri maschili: Kejelcha batte in volata Barega e Gebrhiwet

Il due volte campione mondiale indoor Yomif Kejelcha ha vinto una sorta di “Campionato etiope” in 13’04”16 superando con un allungo a 250 metri dalla fine i due connazionali Selemon Barega (13’04”71) e Hagos Gebrhiwet (13’04”83) in una volata emozionante sul rettilineo finale. Più staccato il vincitore dei 5000m della passata edizione Birhanu Balew del Barhein (13’05”04).

Sono stupito della gara di oggi. Mi sono sentito molto rilassato. Avevo ancora molte energie a fine gara e ho molta fiducia.

3000 siepi femminili: Chepkoech batte il record del meeting

La primatista del mondo Beatrice Chepkoech ha dominato la gara stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 9’04”53 davanti alla due volte campionessa mondiale juniores Celliphine Chepsol (9’11”10) e alle giovani Peruth Chemutai (9’17”78) e Winfred Yavi (9’19”63). La prestazione di Chepkoech ha migliorato il record del meeting detenuto da Ruth Jebet.

È molto positivo iniziare la stagione con 9’04”. L’anno scorso debuttai con 9’07”. Ho un’ottima resistenza e l’obiettivo è migliorare la velocità”.

1500 metri femminili: Successo a sorpresa di Arafi

La marocchina Rababe Arafi si è imposta in 4’01”18 precedendo in volata l’etiope Gudaf Tsegay (4’01”25) e l’ugandese Winnie Nanyondo (4’01”39 record nazionale e primato personale). L’olandese Sifan Hassan si è classificata quinta in 4’01”91 ma la campionessa europea dei 5000 metri si è concentrata sulle distanze più lunghe fino a correre i 10000 metri e la mezza maratona e ha perso velocità.

Nella mia carriera non ho mai perso così tanta velocità. Ho svolto un periodo di allenamenti molto duro. Avrei preferito una gara a ritmi più veloci ma sono complessivamente contenta della mia prestazione.

Lancio del giavellotto femminile: Successo cinese per Lyu Huihui

Il pubblico di casa ha festeggiato il successo della cinese Lyu Huihui, che ha avvicinato il muro dei 67 metri con il nuovo record del meeting di 66.89m. Lyu deteneva il precedente record del meeting con 66.85m realizzato l’anno scorso. In questa stagione la giavellottista di casa ha battuto il record asiatico con 67.72m. La lettone Lina Muze si è classificata seconda con 64.87m precedendo la campionessa europea di Berlino 2018 Christin Hussong (64.10m).

Ho ancora margini di miglioramento. Posso fare meglio del 66.89m di oggi. Mi allenerò per fare meglio nelle prossime gare e arrivare pronta ai Mondiali.

Getto del peso femminile: Ealey batte la beniamina del pubblico cinese Gong

La statunitense Chase Ealey ha avvicinato la sua migliore prestazione mondiale dell’anno con 19.58m battendo la campionessa mondiale Gong Lijao (19.42m).

Gareggiare contro Gong Lijao è stato emozionante perché l’ho sempre ammirata. La serie di lanci non è stata buona ma sono contenta della misura. Ho cambiato allenatore e tecnica passando allo stile rotatorio. Ora mi segue Ryan Whiting.

Salto in lungo maschile: Vittoria giamaicana per Gayle

Il giamaicano Tajay Gayle ha confermato il suo ottimo momento di forma vincendo il salto in lungo con 8.24m (a sei centimetri dal personale di 8.30m stabilito poche settimane fa nel suo paese). Il cinese Jianan Wang si è aggiudicato il secondo posto con 8.16m precedendo di due centimetri il sudafricano Ruswahl Samaai. Luvo Manyonga ha dato forfeit all’ultimo momento.

Sono eccitato di aver realizzato questa prestazione in Diamond League ad inizio stagione. Non mi aspettavo di avvicinare il mio personale perché sto lavorando ancora con i pesi molto in palestra. Ho talento e lavoro duro. Penso che questo sia solo l’inizio.

Salto in alto: Wang vince con 2.28m

Il cinese Wang Yu ha vinto con la misura di 2.28m superata al primo tentativo davanti al pubblico di casa battendo a pari misura Maksim Nedasekau e il russo Ilya Ivanyuk grazie ad un numero minore di errori. Bohdan Bondarenko si è fermato a 2.19m prima di sbagliare tre prove a 2.25m.