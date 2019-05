Condannati a 10 anni i quattro ragazzi che il 3 giugno 2017 hanno scatenato il panico con uno spray al peperoncino provocando due morti e 1672 feriti.

di Redazione Fox Sports - 17/05/2019 12:43 | aggiornato 17/05/2019 12:52

Dieci anni. A tanto sono stati condannati Sohaib Boumadaghen, Hamza Belghazi, Mohammed Machmachi ed Es Sahibi Aymene. I quattro giovani marocchini sono i responsabili di quanto successo il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino, dove migliaia di persone si radunarono per vedere sui maxi-schermi la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

I quattro scatenarono il panico tra la folla con uno spray al peperoncino utilizzato per derubare i presenti. L'accusa nei loro confronti è di omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto. Il caos che generarono portò alle morti di Erika Pioletti e Marisa Amato e al ferimento di 1672 persone.

Nella giornata odierna - riporta Repubblica.it - il giudice Maria Francesca Abenavoli ha condannato in rito abbreviato a 10 anni e 4 mesi Sohaib Boumadaghen, Hamza Belghazi e Mohammed Machmachi, mentre a 10 annni e 3 mesi Es Sahibi Aymene che non era accusato del furto. I quattro ragazzi si trovano in carcere dall'aprile del 2018 e ci resteranno ancora in attesa del processo d'appello, visto che nella sentenza è stata rinnovata l'ordinanza di custodia cautelare in scadenza a giorni.

In queste ore inoltre è in corso l'udienza preliminare per i quindici amministratori, dalla sindaca Chiara Appennino all'ex questore, agli organizzatori dell'evento, accusati di lesioni, omicidio e disastro colposo. Per questo filone processuale i tempi si prospettano molto più lunghi dal momento che è in corso una trattativa tra le parti lese e le compagnie assicuratrici del Comune e dell'ente Turismo Torino per il risarcimento dei danni.