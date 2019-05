Tre finestre per l'edizione 2019: ottime possibilità che si giochi in Italia prima dell'inizio del campionato. Altrimenti dicembre o gennaio 2020.

di Francesco Maria Bizzarri - 17/05/2019 15:53 | aggiornato 17/05/2019 17:57

Sarà Lazio contro Juventus in Supercoppa italiana. I biancocelesti, dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia ai danni dell’Atalanta, si sono guadagnati anche l’occasione di vincere un altro trofeo. I bianconeri, detentori dello Scudetto, aspettano la banda di Inzaghi per vendicare la sconfitta del 2017.

Ma ancora non si conoscono data e location: tutto è ancora in ballo, tutto è ancora da decidere. Si potrebbe tornare a giocare in Arabia Saudita, ma è un’opzione da prendere in considerazione solo d’inverno, quando il calendario sarà molto pieno.

La Supercoppa ha le sue protagoniste, ma ancora niente data e stadio: la Lega deciderà in queste settimane consultando anche i presidenti delle due società. Ad oggi ci sono buone possibilità che si giochi il 17 agosto, ad una settimana precisa dall’inizio del campionato.

Il precedente tra Juventus e Lazio in Supercoppa italiana è recente: ad agosto 2017 un gol di Murgia consegnò il trofeo ai biancocelesti a tempo quasi scaduto. Ora c’è l’incognita in vista della prossima finale. Tra alcuni giorni i presidenti Lotito e Agnelli si incontreranno e dovranno scegliere data e location. Come è noto, in base all'accordo della Lega con l'Arabia Saudita, il trofeo si dovrà disputare a Gedda due volte nell'arco di quattro anni. Ed è proprio lì che è andata in scena l'ultima edizione, quella che ha visto il trionfo della Juventus contro il Milan grazie al gol di Cristiano Ronaldo.

Difficile si torni lì quest'anno, visto che a Natale tornerà la pausa (22 dicembre-5 gennaio). E in Arabia si può giocare solo in inverno viste le alte temperature estive. La data più probabile per disputare la finale di Supercoppa italiana è nel weekend tra il 17 e il 18 agosto, una settimana prima dal via del campionato. Qualora venisse ufficializzata questa data, la partita si disputerà sicuramente sul suolo italiano. Probabilmente di nuovo all’Olimpico di Roma, scelto già in passato (e per la finale di Coppa Italia) come campo neutro. Difficile la finestra di dicembre: il calendario è troppo pieno tra Serie A, Coppa Italia e coppe europee.