Se invece dovesse dare parere positivo all’annullamento dei playout, Gravina dovrebbe confermare tale decisione e mandare in Serie C il club rossonero.

Ulteriori speranze del Foggia sono ancora nelle mani del Collegio di Garanzia dello Sport, che a giorni dovrà esprimersi sull’annullamento dei playout. Nel caso in cui il Collegio dovesse valutare negativamente l’annullamento, a quel punto il presidente Gravina della FIGC sarebbe chiamato a ripristinare i playout facendo tornare in corsa il Foggia.

La decisione è stata resa nota dopo oltre un’ora di udienza e di fatto "ufficializza" la retrocessione in Serie C del Foggia, che nel campionato cadetto ha totalizzato 37 punti in classifica chiudendo al quartultimo posto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK