Lo spagnolo, reduce dall'infarto subito a inizio maggio, starebbe per lasciare il calcio giocato: possibile una sua permanenza nella dirigenza del Porto.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 17/05/2019 11:16 | aggiornato 17/05/2019 11:19

Dopo la grande paura per la sua salute, Iker Casillas sarebbe sul punto di lasciare il calcio giocato. Il portiere del Porto era stato ricoverato in ospedale e operato d'urgenza dopo un infarto subito durante un allenamento circa due settimane fa.

Lo spavento per le sue condizioni è fortunatamente passato in fretta, dopo che fonti del club portoghese hanno rivelato che il loro estremo difensore non era in pericolo di vita e dopo pochi giorni lo stesso giocatore è uscito dalla clinica in ottime condizioni.

Il dubbio più grande rimaneva però quello sul possibile proseguo della carriera di Casillas, ormai 38enne e ora con alle spalle un'operazione al cuore. Dopo giorni di silenzio, dal Portogallo sembra arrivata la conferma della sua decisione: l'ex giocatore del Real Madrid si sta per ritirare.

Casillas si ritirerà dopo l'infarto subito il primo maggio

Dal Portogallo: "Casillas lascia il calcio giocato"

La notizia arriva dal quotidiano sportivo O Jogo, che svela come sarà lo stesso Casillas ad annunciare a breve il suo addio al calcio giocato per porre fine alle tante indiscrezioni sul suo futuro che si stanno rincorrendo sin dal giorno del suo ricovero ospedaliero.

Pochi giorni fa erano arrivate le dichiarazioni di Pinto da Costa, presidente del Porto, che non negava la possibilità di un ritiro per il portiere (fresco di rinnovo con i Dragoni) e a breve potrebbe arrivare la conferma ufficiale dallo stesso giocatore con un comunicato o con una conferenza stampa.

L'ex estremo difensore di Real Madrid e della Nazionale spagnola però potrebbe non allontanarsi dal Portogallo visto che per lui ci sarebbe la possibilità di rimanere all'interno dell'organigramma dirigenziale del Porto.

Un ruolo che un giocatore del carisma e dell'esperienza internazionale di Casillas potrebbe ricoprire con ottimi risultati ma prima vanno appesi i guanti al chiodo. E dopo l'infarto del 1 maggio, la carriera del portiere spagnolo più vincente di tutti i tempi si sta per concludere.