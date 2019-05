La squalifica in finale di Coppa di Francia costa caro al brasiliano, che non potrà calpestare il terreno di gioco dopo il match contro il Dijon.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 17/05/2019 19:29 | aggiornato 17/05/2019 19:34

Un gesto insensato, quello in finale di Coppa di Francia, che si ripercuote anche sull'ultima giornata di Ligue 1. Il PSG era già certo di fare a meno di Neymar nell'ultima partita di campionato contro il Dijon, ma c'è di più: il brasiliano non potrà partecipare alla festa per la conquista del titolo che andrà in scena sul terreno di gioco del Parco dei Principi.

🚫NEYMAR NO PARTY

Non finiscono le grane per Neymar. Il brasiliano, squalificato per 3 giornate dopo la manata a un tifoso nella finale di Coppa di Francia non potrà scendere in campo insieme ai compagni di squadra per festeggiare la vittoria della Ligue 1#17maggio pic.twitter.com/y7y2eGoPll — Fuori di Coppa (@fuoridicoppa) May 17, 2019

La comunicazione è arrivata direttamente dalla federazione francese, che non ammette nessun tipo di eccezione allo stop inflitto a Neymar: nessun calciatore squalificato può calpestare il terreno di gioco. Il regolamento, ha ribadito la FFF, si applica anche dopo il fischio finale del match in questione, ragion per cui l'attaccante del PSG non potrà raggiungere i compagni di squadra in campo per brindare alla riconferma in campionato.

Sarà l'unica occasione per celebrare i campioni di Francia, visto che non sono previsti ulteriori festeggiamenti per le vie della città. Tutto si svolgerà all'interno dello stadio, con una cerimonia di 30 minuti subito dopo la sfida contro il Dijon. O Ney sarà costretto a ritirare il premio in un secondo momento, probabilmente raggiungendo la squadra negli spogliatoi al termine della festa con i tifosi.

Neymar, niente festa per la Ligue 1: la squalifica gli preclude l'accesso al terreno di gioco a fine partita

Neymar squalificato, niente festa per il trionfo in Ligue 1

Dopo la finale di Coppa di Francia, che il PSG ha perso contro il Rennes, Neymar si è reso protagonista di un brutto gesto con un tifoso sugli spalti: battibecco prima di ritirare la medaglia per il secondo posto, poi una manata al suo interlocutore per l'eccessivo nervosismo. Pesante la squalifica inflitta dalla federazione: 3 turni di stop in campionato, più altri 2 con la condizionale.

Non sarà il solo a saltare la festa per la vittoria della Ligue 1. Insieme a lui, anche Marquinhos è nell'elenco degli squalificati. Il difensore del PSG dovrà sottostare alle stesse restrizioni del connazionale, con cui condividerà il momento della celebrazione sugli spalti.

Entrambi, in ogni caso, si consoleranno con la convocazione di Tite che li ha inseriti tra i 23 calciatori che indosseranno la maglia del Brasile nella Copa America di quest'estate. Il match con il Dijon sarà anche l'ultimo della stagione per il PSG, che saluterà i suoi elementi in partenza per contribuire alla causa della Seleçao. Un saluto che sarà macchiato dall'assenza alla festa in campo.