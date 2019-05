La prima giornata del GP di Le Mans vede Vinales al comando davanti a Marquez e Quartararo. Ducati entra nella top-10, Rossi in difficoltà spera in una FP3 sull'asciutto.

di Luigi Ciamburro - 17/05/2019 15:42 | aggiornato 17/05/2019 15:46

Nel secondo turno di prove libere MotoGP le nuvole iniziano a presidiare il cielo sopra Le Mans, ma la pioggia prevista per domani non fa la sua comparsa. La sessione pomeridiana inizia subito con una doppia caduta in casa Ducati: Danilo Petrucci scivola alla curva 9 dopo aver perso l'anteriore, Jack Miller alla curva 3. La strategia gomme sembra orientata tra morbida-media sia all'anteriore che al posteriore, sebbene Marc Marquez abbia girato anche con la Hard al posteriore per una questione di genetica della Honda. Il Cabroncito mostra un buon ritmo sin dal mattino, ma nelle FP2 deve accontentarsi del 2° tempo alle spalle di un super Maverick Vinales in 1'31"428.

La Yamaha instaura un buon feeling con il tracciato francese e lo dimostra il 3° posto di Fabio Quartararo dopo il best lap del mattino. Ma la vera notizia è la prestazione di Jorge Lorenzo che piazza un ottimo 4° crono e allontana le voci di ultimatum vociferate senza fondamento negli ultimi giorni. 5° e 6° tempo per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, seguiti dai fratelli Pol e Aleix Espargarò, mentre Takaaki Nakagami e Franco Morbidelli chiudono la top-10. Valentino Rossi al momento resta fuori dalla Q2, lamenta otto decimi di ritardo dal compagno di squadra e in caso di pioggia nelle FP3 di domani dovrà partecipare alla lotteria della Q1.

Nelle fasi finali della seconda sessione di prove libere pioggia di cadute. A finire sull'asfalto Pol e Aleix Espargarò, Cal Crutchlow, Jack Miller e Joan Mir. Andrea Iannone al lavoro su due differenti copriserbatoio è solo 19°. Intanto la Dorna annuncia la morte di un marshall al mattino dopo essere stato colto da un infarto. La MotoGP ritornerà in azione sabato alle 09:55 per il terzo round di libere.

MotoGP Le Mans, FP2: tempi e classifica finale

Viñales, Yamaha, 1'31"428 min Márquez, Honda, + 0,190 sec Quartararo, Yamaha, + 0,285 Lorenzo, Honda, + 0,288 Dovizioso, Ducati, + 0,308 Petrucci, Ducati, + 0,471 Pol Espargaró, KTM, + 0,495 Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704 Nakagami, Honda, + 0,775 Morbidelli, Yamaha, + 0,811 Crutchlow, Honda, + 0,842 Bagnaia, Ducati, + 0,857 Rossi, Yamaha, + 0,892 Mir, Suzuki, + 0,894 Rins, Suzuki, + 0,957 Miller, Ducati, + 1,145 Zarco, KTM, + 1,146 Abraham, Ducati, + 1,571 Iannone, Aprilia, + 1,713 Oliveira, KTM, + 1,973 Rabat, Ducati, + 2,003 Syahrin, KTM, + 2,475

Marc Marquez a Le Mans

MotoGP Le Mans, la prima sessione di prove libere

Le FP1 del GP di Le Mans si chiudono con il miglior tempo di Fabio Quartararo conquistato nel suo ultimo giro con una gomma Soft al posteriore. Il rookie francese della MotoGP esalta subito il pubblico di casa ed è l'unico a scendere sotto il muro dell'1'32". Dopo la grande prestazione di Jerez lascia presagire un altro week-end ad alti livelli in sella alla Yamaha M1. Alle sue spalle le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che confermano il buon feeling con il circuito Bugatti, sebbene resti qualcosa da migliorare nei cambi di direzione.

Maverick Vinales firma il 4° crono a 217 millesimi dal compagno di marca satellite, mentre il venerdì di libere inizia in salita per Valentino Rossi che mette a verbale la perdita della catena mentre percorreva la curva 8. Il problema meccanico ha fatto perdere circa 15' al Dottore che è rientrato in pista con doppia Soft per provare subito l'assalto al tempo e riuscendo a strappare un utile 10° posto. Marc Marquez con la gomma media sigla il 5° crono del mattino: per il fenomeno di Cervera una scatoletta in stile Ducati piazzata sul codone della sua RC213V, che potrebbe servire a smorzare le vibrazioni al posteriore, oltre ad un nuovo forcellone. Marc si è reso autore dell'ennesimo salvataggio in extremis dopo aver toccato il cordolo in curva 8, dove poco prima era caduto Jorge Lorenzo seguendo una dinamica molto simile.

Buon inizio per le KTM che posizionano entrambe le RC16 del team ufficiale nella top-10, mentre Franco Morbidelli, in pista con un nuovo aggiornamento aerodinamico come quello montato dai piloti ufficiali Yamaha, non va oltre la 12esima piazza. Andrea Iannone rientra in pista dopo l’infortunio sofferto nelle FP4 a Jerez. Il pilota Aprilia Racing Team Gresini ha avuto il via libera dal centro medico, ma il piede è ancora dolorante: per l'abruzzese 19° crono con 2,149" di ritardo. Ancora una volta ultimo il malese Syahrin con la KTM del team Tech3.

Le Mans, FP1: tempi e classifica finale

Quartararo, Yamaha, 1:32,986 Dovizioso, Ducati, + 0,127 Petrucci, Ducati, + 0,207 Viñales, Yamaha, + 0,217 Márquez, Honda, + 0,247 Pol Espargaró, KTM, + 0,251 Miller, Ducati, + 0,252 sec Mir, Suzuki, + 0,640 Zarco, KTM, + 0,738 Rossi, Yamaha, + 0,774 Crutchlow, Honda, + 0,845 Morbidelli, Yamaha, + 0,684 Bagnaia, Ducati, + 0,996 Lorenzo, Honda, + 1,105 Nakagami, Honda, + 1,137 Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,273 Rins, Suzuki, + 1,371 Rabat, Ducati, + 2,127 Iannone, Aprilia, + 2,149 Oliveira, KTM, + 2,243 Abraham, Ducati, 2,495 Syahrin, KTM, + 3,493