UFC sbarca per la prima volta a Rochester, presentandosi con un main event ricco di attese e col rientro di Antonio Carlos Junior e Megan Anderson.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 17/05/2019 22:26 | aggiornato 18/05/2019 00:30

Rafael Dos Anjos prepara un benvenuto coi fiocchi per il buon Kevin Lee. L'ex contendente al titolo pesi leggeri ad interim si presenta nelle 170 libbre più illustri del mondo delle MMA con una recente sconfitta sul groppone, arrivata dopo aver dominato Al Iaquinta nelle prime riprese ma anche dopo aver rischiato di capitolare prima del limite nei championship round. Lee che, d'altronde, aveva già mancato il peso a 155 libbre nell'aprile del 2018 - quando sconfisse, non senza difficoltà, Edson Barboza - e accusò anche qualche difficoltà in occasione del taglio pre-Raging Al. Ad attenderlo, all'altro capo dell'ottagono, ci sarà un RDA fermo dal novembre scorso e reduce da una doppietta di sconfitte arrivate per mano dei due prossimi contendenti al titolo pesi welter: stiamo parlando, infatti, di Kamaru Usman e Colby Covington. Il primo, neo-campione dopo aver dominato Tyron Woodley, affornterà l'ex detentore della cintura ad interim. Va da sé, dunque, come una vittoria avrebbe importanza fondamentale sia per Dos Anjos che per Lee.

Entrambi fighter completi, Dos Anjos si è evoluto parecchio negli ultimi anni, trasformandosi da semplice grappler ad MMA fighter completo, dotato di uno striking potente e preciso. Lee, invece, fa parte della new generation poliedrica e completa, pur avendo un gran bel wrestling. Co-main event che segnerà, invece, il rientro di Antonio Carlos Junior dopo oltre un anno di stop: sfortunato Cara de Sapato, che è stato tirato fuori da 3 match nella seconda metà del 2018 e che affronterà Ian Heinisch. Favori del pronostico tutti dalla parte dell'ex avversario di Marvin Vettori, che dopo essersi lanciato verso un posto ai piani alti della top 15 UFC ha visto arrestarsi la propria scalata. Al suo avversario - detto The Hurricane -, al secondo match in UFC, il compito di tentare l'upset della serata. Torna anche Megan Anderson, che proverà a fare ambo dopo la vittoria su Cat Zingano a UFC 232 e che le ha permesso di dimenticare la caduta contro Holly Holm. Ad affrontarla la nuova arrivata Felicia Spencer, che dopo un po' di apprendistato in Invicta arriva a giocarsi le sue carte nella promotion più importante del mondo delle MMA.

Completano la main card l'esordio del nuovo arrivato Derrick Krantz, che affronterà Vicente Luque dopo che Neil Magny è stato tirato fuori dalla card per via di una sospensione da parte di USADA. Torna in azione anche Do Bronx Charles Oliveira, che con il suo grappling spumeggiante proverà ad avere la meglio sul sempre coriaceo Nik Lentz. Davi Ramos, invece, aprirà la card principale prendendo in carica la pratica Austin Hubbard nel match che dovrebbe avere la funzione di scaldapubblico.

MMA: Rafael Dos Anjos, che in foto esulta dopo la vittoria a UFC 215 contro Neil Magny, proverà a riprendersi dal trend negativo affrontando Kevin Lee.

MMA, UFC Fight Night Rochester: il resto della card

Tanti anche i confronti interessanti in preliminary card, con Aspen Ladd vs Sijara Eubanks che già si candida a potenziale Fight of the Night. Attesa anche per i rientri di Danny Roberts - detto Hot Chocolate e no, non stiamo scherzando -, che dovrà fare i conti con Michel Pereira. Torna anche Michael Trizano, che affronterà Grant Dawson dopo aver ottenuto una bella vittoria contro l'italiano, ma soltanto di passaporto, Luis Pena. Come non parlare, poi, dei rientri di Cummins e Cummings, che se la vedranno rispettivamente contro Ed Herman e Trevin Giles, che a dispetto del cognome non è affatto un parente dello storico bibliotecario e osservatore di Buffy: l'ammazzavampiri. Chiude la cerchia di nomi interessanti, infine, Desmond Green, che proverà ad imporre ancora una volta il suo wrestling stellare affrontando l'affamato newcomer Charles Jourdain.

Dove seguire UFC Rochester

Per godervi la main card di UFC Fight Night Dos Anjos vs Lee vi basterà sintonizzarvi su DAZN a partire dalle ore 02:00, con Alex Dandi al commento. L'evento, ricordiamo, resterà fruibile on demand per un'intera settimana. La preliminary card, invece, potrete seguirla su UFC Fight Pass, servizio streaming offerto dalla promotion.