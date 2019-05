Il tecnico del Bologna fa chiarezza su quanto successo prima della finale di Coppa Italia.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 17/05/2019 11:49 | aggiornato 17/05/2019 16:56

C'era anche Sinisa Mihajlovic all'Olimpico per Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia che ha visto la squadra di Inzaghi vincere 2-0 grazie alle reti di Milinkovic e Correa. Ma per il serbo non è stato semplicissimo arrivare all'impianto capitolino.

Il tecnico del Bologna è stato infatti protagonista di un pre-partita piuttosto movimentato. Arrivato in auto nei pressi dello stadio insieme al direttore sportivo rossoblù Bigon, si è fermato per chiedere informazioni a un poliziotto.

I toni però si sono accesi e l'agente ha mandato a quel paese Mihajlovic, apostrofandolo come "zingaro di me**a". L'ex giocatore della Lazio ha reagito ed è stato fermato da altri agenti, prima di allontanarsi e raggiungere il suo posto in tribuna.

La versione di Mihajlovic

A fare chiarezza sull'accaduto è stato lo stesso Mihajlovic a La Gazzetta dello Sport:

Ma quali tifosi della Lazio (qualcuno aveva scritto erroneamente che a insultarlo erano stati dei tifosi della Lazio, ndr)? Io sono stato insultato da un poliziotto! È già una vergogna sentirsi urlare zingaro di me**a durante le partite allo stadio dai tifosi avversari. E non sento mai uno speaker invitarli a smetterla. Ma non accetto che a dirmelo sia un poliziotto, uno in divisa, chiamato a far rispettare l’ordine, non ad aggredire e insultare. E quando mercoledì è successo, ho reagito. Quando ero già dentro lo stadio alcuni amici mi hanno detto che girava un video con una ricostruzione sbagliata

Ecco invece la sua versione:

Allora dico io com’è andata veramente. Ero in macchina con il mio ds Bigon e l’avvocato del Bologna Bergamini. Ci hanno fermato dopo Ponte Milvio, perché c’erano stati degli incidenti. Ho mostrato al poliziotto il pass e chiesto come avrei potuto raggiungere il parcheggio dello stadio. Era con il casco, il manganello. Mi ha urlato in malo modo che non si passava e di andarmene. Gli ho detto che non c’era bisogno di urlare e lui mi ha detto testualmente: "Non rompere il c***o, t’ho detto di andartene, sbrigati, va*******o”. Gli ho risposto. E mentre ci allontanavamo in macchina ho sentito “zingaro di m…”. A quel punto non ci ho visto più, sono sceso e lui è corso via verso i suoi colleghi che mi hanno bloccato. Ho detto che mi aveva detto zingaro, ma mi hanno spinto e invitato anche loro a lasciar perdere e andarmene. Sono arrivati dei tifosi della Lazio a difendermi, ho capito che poteva succedere casino con la polizia e allora gli ho detto di stare calmi, che era colpa mia e di allontanarsi

Anche la moglie di Sinisa, Arianna Rapaccioni, ha confermato la versione sul proprio profilo Instagram:

In seguito ad alcune verifiche, occorre fare una doverosa correzione in merito a quanto accaduto ieri sera a Roma nei pressi di Ponte Milvio prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. A insultare Sinisa Mihajlovic non è stato un tifoso biancoceleste, scenario che in effetti lasciava piuttosto perplessi vista la lunga e fruttuosa militanza del serbo nel club capitolino, bensì un rappresentante delle forze dell’ordine (probabilmente un vigile, ma sono in corso accertamenti) addetto al controllo dei varchi d’accesso allo stadio Olimpico. Dopo un breve battibecco, sorto per futili motivi, il soggetto in questione ha utilizzato il non edificante epiteto “zingaro”, e da lì la reazione di Mihajlovic, poi allontanato da quattro poliziotti

Il commento della Polizia locale: "Non alimentate odio"

La Polizia locale ha rilasciato una nota su quanto accaduto: