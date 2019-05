Sul web hanno iniziato a circolare le foto della seconda maglia dei nerazzurri per la prossima stagione: sarà verde acqua.

di Redazione Fox Sports - 17/05/2019 20:29 | aggiornato 18/05/2019 01:34

Mentre l'Inter corre in campionato per assicurarsi la matematica qualificazione alla prossima Champions League, sul web spuntano le foto della seconda maglia per la stagione 2019/20. A pubblicarle il sito specializzato Footy Headlines.

⚠ BREAKING: Nike Inter Milan 19-20 Away Kit Leaked: https://t.co/kvZoCdhhf7 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 17, 2019

Il colore predominante della divisa firmata Nike sarà il verde acqua e non più il bianco che ha accompagnato Icardi &co. in questa stagione. Sul colletto a V e sulle maniche saranno presenti dei bordini nero e oro, stessi colori del logo posizionato sul cuore. I calzettoni saranno bianchi, mentre ancora non si conosce la tonalità dei pantaloncini.

Già si conosce anche la prima maglia dell'Inter che dovrebbe essere presentata ufficialmente entro la fine di questo campionato. A caratterizzarla delle strisce oblique all'altezza del petto che hanno fatto tanto discutere e diviso i tifosi, come del resto accade sempre quando si tratta di nuove maglie.