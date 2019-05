Al contrario il vicepresidente Pavel Nedved era stato molto chiaro: "Questa rosa è difficilmente migliorabile". Insomma, non c'era quell'unità d'intenti necessaria per andare avanti insieme, provare l'ennesimo assalto alla Champions League e confermarsi in Italia.

Alla base di questa separazione, riporta Sky Sport, c'è una differenza di vedute. Allegri avrebbe voluto mettere in atto una piccola rivoluzione, cedendo diversi giocatori e acquistandone altri per portare aria nuova nell'ambiente.

L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La Juventus ha comunicato che Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della prossima stagione. Proprio mentre si aspettava un nuovo incontro tra il tecnico e il presidente Andrea Agnelli, ecco la notizia che mette fine alla telenovela.

