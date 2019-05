Il difensore marocchino torna a parlare del suo ex allenatore.

di Redazione Fox Sports - 17/05/2019 11:02 | aggiornato 17/05/2019 17:07

Nel giorno della separazione ufficiale tra la Juventus e Allegri, Medhi Benatia torna a parlare del suo ex allenatore. Il difensore attualmente in forza all'Al-Duhail, squadra del Qatar, ha dichiarato a Yahoo Sport:

Quando ho saputo del ritorno di Bonucci sono subito andato a parlare con Allegri, che mi disse di non preoccuparmi perché io e Chiellini eravamo titolari e Bonucci doveva riprendersi il suo posto. Ma poi non ho più giocato e l'ho presa molto male. Sono andato a parlare con la società e le ho comunicato che non volevo più giocare con questo allenatore

Da qui la scelta di cambiare maglia:

I miei compagni hanno provato a farmi cambiare idea, ma ormai avevo deciso di non rinnovare. E pensare che nelle settimane precedenti avevo iniziato a cercare casa a Torino perché pensavo di chiudere la mia carriera alla Juventus. Ho deciso di andare via dall'Europa per provare una nuova esperienza con la mia famiglia

C'è stato spazio anche per tornare sull'addio alla Roma: