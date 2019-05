Il tecnico lascerà Torino nella prossima stagione: il PSG ci pensa seriamente ma occhio alle panchine di Milan e Inter.

La storia di Massimiliano Allegri alla Juventus è ufficialmente terminata: con una nota rilasciata sul sito ufficiale della società bianconera in mattinata, è stato ufficializzato l'addio del tecnico nella prossima stagione dopo una decisione presa da entrambe le parti.

In attesa di ascoltare le dichiarazioni del livornese e del presidente Andrea Agnelli, che domani terranno una conferenza stampa congiunta dalla sala dell'Allianz Stadium, ci si comincia a fare domande sul futuro dell'allenatore che difficilmente faticherà a trovare una nuova sistemazione.

Anche se non è da escludere l'ipotesi di un anno di pausa per Allegri, quello che fra poche settimane sarà l'ex tecnico della Juventus potrebbe cercare un'esperienza all'estero dove molti club sono interessati a lui. Senza però dimenticare un'affascinante opzione, cioè quella del ritorno a Milano.

Quale sarà il futuro di Allegri dopo l'addio alla Juventus?

Che futuro per Allegri dopo la Juventus? Estero o...Milano

Al momento le candidate più probabili sembrano il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain: i bavaresi domani si giocheranno la Bundesliga nel confronto a distanza contro il Borussia Dortmund nell'ultima giornata di campionato. Se il Bayern venisse beffato dai gialloneri, si potrbbe decidere di bocciare il progetto Kovac e di ripartire da un vincente come Allegri.

Discorso diverso per il Paris Saint-Germain che nonostante il rinnovo contrattuale di Tuchel, non è ancora certa di voler proseguire con il tedesco in panchina. L'interesse dei campioni di Francia per Allegri è noto da tempo e ora che il livornese si libererà dalla Juventus, il PSG potrebbe affondare il colpo.

Capitolo Premier League: Pochettino, Sarri e Solskjear non conoscono ancora il loro futuro e se Tottenham, Chelsea e Manchester United salutassero i loro tecnici, quello di Allegri sarebbe un profilo da tenere in considerazione.

Occhio però alla possibilità di restare in Italia e per la precisione di tornare a Milano dove Inter e Milan non sanno ancora quale tecnico siederà sulle rispettive panchine. I nerazzurri sono ormai a un passo dall'accordo con Conte ma se questo non andasse a buon fine, Allegri sarebbe un candidato più che serio.

Ancor più probabile un contatto con il Milan, che a meno di clamorosi ribaltoni saluterà Gattuso a fine stagione. Allegri arrivò alla Juventus dopo un esonero proprio dalla squadra rossonera ma 5 anni e 11 trofei dopo, Max tornerebbe con un pedigree e un'esperienza diversa. Per chiudere forse un cerchio dopo aver salutato Torino con la bacheca colma di vittorie.