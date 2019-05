L’annuncio con cui la Juventus ha comunicato l’addio di Massimiliano Allegri nella prossima stagione ha dato ufficialmente il via a quello che molti definiscono un vero e proprio “effetto domino” sulle panchine di tutte le big europee.

La possibilità di allenare i campioni d'Italia farebbe gola a quasi tutti gli allenatori del mondo e se per adesso non si conoscono ancora i profili vagliati dalla società bianconera per sostituire il livornese nella prossima annata, i tifosi sognano già tecnici del calibro di Pep Guardiola.

Il neo campione d'Inghilterra con il Manchester City sarebbe forse l'allenatore perfetto per permettere alla Juventus l'ultimo salto di qualità necessario per vincere la Champions League. Ma lo stesso spagnolo oggi ha messo a tacere le voci sul suo futuro lontano dal campionato inglese.

Guardiola ha tenuto, poche ore dopo l'annuncio della Juventus sull'addio di Allegri, la conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup fra il suo Manchester City e il Watford in programma domani a Wembley che chiuderà la stagione dei Citizens.

Inevitabile la domanda dei giornalisti su un suo possibile approdo sulla panchina bianconera nella prossima stagione, ma l'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco è stato chiarissimo: il suo futuro è ancora a Manchester.

PEP 💬 How many times do I have to say? I’m not going to move to Turin, to Italy.



I am satisfied working with this club, with the people here. That is how I feel today, but football changes a lot.



Next season may not be as good, but I am going to be manager of Man City.