Cosa avrebbe potuto fare il direttore? Non lo so, chiedetelo a lui

Nel mirino di Fognini c'è Sergio Palmieri, accusato per averlo fatto scendere in campo due volte nello stesso giorno dopo che mercoledì non si è disputato nessun match causa pioggia.

Dopo il ko maturato in un gremitissimo Pietrangeli, il tennista ligure si è lasciato andare a un duro sfogo rivolto all'organizzazione del torneo romano. Parole, le sue, che hanno ricordato quelle di Thiem, ancora lui furioso per com'è stato trattato.

