L'attaccante argentino risponde con una story su Instagram alle voci che lo accostano alla Juventus: “Ho già espresso all’Inter la volontà di rimanere".

di Luca Guerra - 17/05/2019 14:14 | aggiornato 17/05/2019 14:19

Mauro Icardi si toglie dal tavolo delle trattative del calciomercato estivo 2019 e lo fa a suo modo, con una Instagram Story. L'attaccante argentino dell'Inter ha risposto alle voci - in particolare quelle riportate dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola - che lo vorrebbero vicino alla Juventus per la prossima stagione.

Tornato in campo con l'Inter a inizio aprile dopo un mese e mezzo ai margini della rosa, Icardi resta uno dei nomi più caldi in sede di calciomercato. Tra i tanti club interessati al centravanti classe 1993, c'è la Juventus. Le insistenti voci di mercato che l'hanno affiancato al club bianconero in un momento decisivo della stagione, in cui deve aiutare a blindare il terzo posto e raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, hanno generato la sua reazione.

Icardi ha così scelto di affidarsi a due storie su Instagram per fare chiarezza sul suo futuro e sulle sue intenzioni, già espresse all'Inter in passato. Nella prima story Maurito ha pubblicato la prima pagina della Gazzetta oggi in edicola con il titolo "Signora Icardi...e non è Wanda" (chiaro riferimento al soprannome storico della Juventus) e un minuto dopo ha spiegato il proprio punto di vista:

Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all'Inter. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare.

All'Inter dal 2013, con 123 reti realizzate in 217 partite giocate, Icardi non ha intenzione di concludere nell'estate 2019 la sua avventura con il club nerazzurro. Una posizione resa esplicita su Instagram, con parole che - considerata la spiccata vena social dell'attaccante di Rosario - hanno quasi il valore di un comunicato ufficiale che sembra calare il sipario sui tanti rumors di mercato venuti alla luce negli ultimi mesi.

Ho già espresso all'Inter la volontà di rimanere perché l'Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre.