La Seleçao si prepara ad ospitare il torneo, 4 calciatori della Serie A nella lista del commissario tecnico verdeoro: Alex Sandro, Miranda, Allan e Paquetà.

di Antonio Gargano - 17/05/2019 17:55 | aggiornato 17/05/2019 18:01

Dopo i preconvocati dell'Argentina, che comunicherà la lista definitiva entro il 30 maggio, arriva l'elenco dei padroni di casa. Tite ha scelto i 23 calciatori che indosseranno la maglia del Brasile nella Copa America 2019. L'annuncio del commissario tecnico verdeoro riguarda da vicino anche la Serie A, con 4 calciatori che daranno il proprio contributo in Nazionale subito dopo la fine del campionato.

Juventus, Napoli, Inter e Milan sono i club che dovranno cedere i propri elementi alla Seleçao dal 14 giugno al 7 luglio, per il torneo continentale che si svolgerà proprio in Brasile. Prenderanno parte alla spedizione estiva Alex Sandro per i rossoneri, Allan per i partenopei, Paquetà e Miranda per le due milanesi. La lotta per un posto da titolare si preannuncia agguerrita per tutti gli "italiani" chiamati in causa da Tite.

Poche sorprese nei nomi del ct brasiliano, che costruisce così il suo blocco per la Copa America: 3 portieri, di cui 2 potenziali titolari, 8 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti. Sarà una squadra votata all'attacco, con Neymar a guidare la sua Nazionale ma anche tanti uomini d'esperienza come Thiago Silva, Dani Alves e Casemiro. Il Brasile parte con l'obiettivo di trattenere il trofeo in patria: l'ultimo trionfo continentale è datato 2007, nell'edizione organizzata dal Venezuela.

Il Brasile è pronto: i 23 convocati di Tite per la Copa America

Si infiamma il duello per il portiere titolare: la scelta ricadrà su uno tra Ederson e Alisson, con il portiere del Liverpool favorito sul collega del Manchester City. Il terzo lo farà Cassio, numero uno del Corinthians.

Difesa che presenta un solo elemento del Brasileirao: è Fagner, che va a rinforzare il blocco del Corinthians. In 3, invece, arriveranno dal PSG, poi 2 dalla Serie A e uno a testa da Spagna e Portogallo. Eder Militao, però, lascerà il Porto per trasferirsi al Real Madrid, permettendo alla Liga di fornire lo stesso numero di difensori del campionato italiano.

Fisico e fantasia per il centrocampo della Seleçao, che si affiderà principalmente alle spalle larghe di Casemiro e Fernandinho. I due calciatori di Real Madrid e Manchester City rappresentano la parte più rocciosa del Brasile, che dalla mediana in avanti farà leva sulla qualità di palleggio: il Barcellona sarà il minimo comune denominatore a ridosso dell'attacco, con Arthur e Coutinho a dare le accelerazioni decisive.

L'attacco conferma la grande tradizione brasiliana. Neymar guiderà l'intera squadra, con lui Firmino e Gabriel Jesus. Gerarchie apparentemente definite, ma quanto fatto vedere in Champions League e Premier League potrebbe scombinare le scelte di Tite, che dovrà individuare il suo scacchiere titolare sulla base di questi 23 nomi.

Portieri

Alisson, Liverpool

Ederson, Manchester City

Cassio, Corinthians

Difensori

Dani Alves, PSG

Fagner, Corinthians

Alex Sandro, Juventus

Filipe Luis, Atletico Madrid

Thiago Silva, PSG

Marquinhos, PSG

Miranda, Inter

Eder Militao, Porto

Centrocampisti

Casemiro, Real Madrid

Fernandinho, Manchester City

Arthur, Barcellona

Allan, Napoli

Lucas Paquetà, Milan

Philippe Coutinho, Barcellona

Attaccanti

Neymar, PSG

David Neres, Ajax

Everton, Gremio

Richarlison, Everton

Gabriel Jesus, Manchester City

Roberto Firmino, Liverpool