Giovedi l'ex lottatrice è deceduta all'ospedale di New York, dopo essere stata trovata priva di coscienza nella sua abitazione.

di Marco Ercole - 17/05/2019 07:35 | aggiornato 17/05/2019 07:40

L'ex superstar del wrestling WWE Ashley Massaro è morta all'età di 39 anni per cause sconosciute, ma non criminali, dopo essere stata portata di corsa dalla sua casa di Long Island in un ospedale di New York nella giornata di giovedì mattina.

La ragazza americana era stata una wrestler professionista fino al 2008 (tornando solo sporadicamente con qualche apparizione negli anni successivi), dopo aver vinto il concorso WWE Divas Search nel 2005, che le aveva garantito un premio di 250mila dollari e un contratto annuale con la compagnia di Stamford.

Nel 2007 aveva raggiunto il suo massimo livello di popolarità, finendo anche sulla copertina di aprile di Playboy. Subito dopo la sua morte, la WWE ha rilasciato un messaggio di condoglianze alla famiglia e gli amici dell'ex wrestler:

Siamo rattristati dall'apprendere la tragica morte dell'ex Superstar Ashley Massaro. Una ragazza che è stata amata dai suoi compagni atleti e dai fan di tutto il mondo. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Ashley.

L'ex stella del wrestling WWE e coniglietta di Playboy, Ashley Massaro

Ashley Massaro muore a 39 anni, ex WWE e Playboy

Giovedì mattina Ashley, che avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 26 maggio, è scomparsa in circostanze non chiare e le indagini sono attualmente in corso. Alle 5.23 del mattino, orario statunitense, è arrivata una richiesta di soccorso dall'abitazione della ragazza a Smithtown (a circa un'ora a mezza da New York): la chiamata è stata subito presa in carico e la Massaro portata all'ospedale più vicino, dove è stata successivamente dichiarata morta.

Al momento sembra esclusa la pista dell'omicidio, dal momento che il suo decesso è stato classificato come "non criminale". Ashley Massaro lascia una figlia, Alexis, che compirà 19 anni il prossimo luglio e solo lo scorso marzo aveva annunciato la sua volontà di tornare nel mondo del wrestling professionistico. Durante il suo periodo con la WWE, ha combattuto anche per il titolo a WrestleMania 23 (nel 2007), in un match contro Melina da cui uscì sconfitta.