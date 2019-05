Il caso riguarda delle presunte iniezioni di denaro irregolari da parte dell'azionista di riferimento del club, che in questo modo avrebbe aggirato i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. L'Abu Dhabi United Group (di proprietà dello Sceicco Mansour) avrebbe aumentato l'entrate previste da alcuni contratti di sponsorizzazione per immettere risorse economiche nelle casse della sua squadra.

Una doccia fredda per il Manchester City che pochi giorni fa ha festeggiato il sesto titolo della Premier League nella sua storia e adesso rischia seriamente di non poter prendere parte alle prossime edizioni di Champions ed Europa League.

C'era tanta attesa in casa del Manchester City per la decisione dell'Organo di controllo finanziario dei club Uefa in merito all'investigazione aperta nei confronti dei campioni d'Inghilterra per le possibili irregolarità che tempo fa furono denunciate da Football Leaks.

Per i Citizens c'è l'accusa di violazione del regolamento sul Fair Play Finanziario. Il club tuona: "È tutto falso, siamo delusi ma non sorpresi".

