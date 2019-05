Tennis, Thiem eliminato e infuriato: “Trattati in modo inaccettabile”

Il tennista austriaco furioso con l'organizzazione dopo la sconfitta con Verdasco.

di Redazione Fox Sports - 16/05/2019 11:02 | aggiornato 16/05/2019 17:11

Sconfitto e infuriato. Giornata nera per Dominic Thiem, che saluta gli Internazionali d'Italia dopo il ko subito per mano di Fernando Verdasco. Il punteggio finale recita 4-6, 6-4, 7-5 per lo spagnolo che dopo due ore e 46 minuti di gioco vola agli ottavi.

Al termine del match l'austriaco si è scagliato contro l’organizzazione degli Internazionali per quanto successo nella giornata di ieri, con i giocatori costretti a un'attesa interminabile causa pioggia:

Il modo in cui vengono trattati i giocatori in questo torneo è inaccettabile. Tutti sapevano che ieri avrebbe piovuto tutto il giorno eppure ci hanno tenuti qui fino alle 19.30. Tutti sapevano da chissà quanto tempo che ci sarebbe stata una partita di calcio ieri sera (la finale di Coppa Italia vinta 2-0 dalla Lazio contro l'Atalanta, ndr) e per arrivare al mio hotel ho impiegato un’ora e mezza. Dopo cena non ho avuto nemmeno il tempo di fare dei massaggi, altrimenti non avrei dormito abbastanza considerato che il mio match era alle 10 oggi. Non credo si accettabile

Lo sfogo di Thiem è continuato così: