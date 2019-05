Premier League, il Wolverhampton riporta i posti in piedi allo stadio

L'intera gradinata sud del Molineux sarà dotata dei posti "Rail Seating", con seggiolino reclinabile e barra di sostegno, che permettono di stare in piedi durante la partita in tutta sicurezza.

Non poteva esserci miglior ritorno in Premier League di questo, per il Wolverhampton Wanderers. Il club, neopromosso in massima divisione al termine della scorsa stagione, ha disputato un campionato esaltante sotto la guida di Nuno Espírito Santo, arrivando al settimo posto (con vista sull'Europa, se il Manchester City vincerà l'FA Cup) e confermando un progetto di continuo miglioramento dentro e fuori dal campo.

Sul rettangolo verde, i Wolves hanno creato problemi a chiunque, giocando un calcio veloce e aggressivo e battendo tutte le big almeno una volta (escluso il Liverpool). E la programmazione non si ferma qui, anzi, si rivolge ora ai tifosi e agli aspetti extra-campo: il club ha deciso di installare i posti in piedi Rail Seating in tutta la gradinata sud, la curva della tifoseria arancione.

Il 97% dei tifosi, tramite un sondaggio promosso dal club, si è detto a favore dell'iniziativa, che vedrà la sostituzione dei classici seggiolini fissi con quelli a seduta reclinabile e barra di sostegno incorporata, così da permettere a chiunque di stare seduto o in piedi durante la partita, e in totale sicurezza. I Wolves sono il primo club di Premier League a decidere per questo intervento in uno stadio già esistente e i lavori saranno realizzati in estate.

Il Wolverhampton ha chiuso al settimo posto il campionato 2018/2019 di Premier League

Wolverhampton, posti in piedi e progetto di ampliamento dello stadio Molineux

La decisione di installare i posti Rail Seating in tutta la gradinata sud dello stadio Molineux è una mossa che può aprire un'importante via da seguire per tutti gli altri club inglesi. Il dibattito sull'opportunità di stare in piedi in gradinata durante le partite è sempre più crescente in Inghilterra negli ultimi mesi, ma è anche penalizzato dall'ombra incombente dei tragici ricordi degli anni '80.

Wolves will become the first @PremierLeague club to install barrier seating after 97% of South Bank season ticket holders said they would be in favour.



🏟📰https://t.co/qtFeyx5eAA — Wolves (@Wolves) May 14, 2019

La soluzione tecnologica Rail Seating offre assoluta sicurezza per i tifosi (che stando in piedi possono avere un sostegno sulla barra davanti a sé) e libera scelta per tutti, vista la presenza del seggiolino reclinabile. Ed è anche in perfetta sintonia con i regolamenti di sicurezza del calcio inglese che obbligano i club (di Premier League e Championship) ad avere posti a sedere nel proprio stadio, ma non ne stabiliscono la conformazione.

Ma i Wolves non si fermano a questo: è già pronto il progetto di ampliamento dello stadio Molineux, che passerebbe dai circa 32mila posti attuali, ai 40mila posti che sono nell'idea della dirigenza. Già in questa stagione il Wolverhampton ha registrato il tutto esaurito quasi in ogni partita (+3mila spettatori rispetto alla media dello scorso anno in Championship) e ha quasi 6mila tifosi in lista d'attesa per gli abbonamenti. Il futuro è dorato (con un tocco di arancione e nero) nelle Midlands.