Il presidente Aia dice la sua sull'episodio più discusso della finale di Coppa Italia.

di Redazione Fox Sports - 16/05/2019 16:15 | aggiornato 16/05/2019 19:22

La finale di Coppa Italia continua a far discutere. Non solo per la vittoria della Lazio firmata da Milinkovic e Correa, ma anche per quanto successo nel primo tempo sul risultato di 0-0.

A far parlare è il rigore non fischiato all'Atalanta per un tocco di mano di Bastos sul tiro di de Roon. Un episodio che ha fatto letteralmente infuriare Gasperini. All'indomani della partita ha detto la sua anche il presidente dell’Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi:

Non sono tenuto ad alimentare polemiche, c'è stato un episodio che tutti hanno rivisto dopo la partita perché allo stadio non l'ha visto nessuno. Adesso lo valuterà il designatore e deciderà se poteva essere giudicato in modo diverso o no

E sullo sfogo di Gasperini ha detto: