Ai bavaresi sono arrivate proposte interessanti da Manchester United e PSG. L'attaccante polacco potrebbe esser sostituito da Timo Werner, in uscita dal Lipsia.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 16/05/2019 17:37 | aggiornato 16/05/2019 17:42

Non era previsto, ma potrebbe succedere lo stesso. Il Bayern Monaco in estate rivoluzionerà la squadra. La società ha intenzione di sfruttare la finestra di calciomercato per abbassare l'età media della rosa. Così si spiegano gli addii di Arjen Robben, Franck Ribery e Rafinha, tutti in scadenza di contratto. Così si spiegano gli acquisti di Benjamin Pavard (dallo Stoccarda, 23 anni) e Lucas Hernandez (dall'Atletico Madrid, 23 anni). Ma non è di certo finita qui.

Il Bayern Monaco ha bisogno di trovare nuovi giocatori d'attacco. Piace da tempo Callum Hudson-Odoi, classe 2000 del Chelsea. L'inglese però si è rotto il tendine d'Achille e la trattativa di calciomercato, intavolata già a gennaio, è stata congelata. Piace Timo Werner (classe 1996), che può giocare da punta e da esterno. L'operazione però non è semplice.

Werner ha infatti il contratto in scadenza nel 2020 e non ha intenzione di rinnovare con il Lipsia, che però non vuole svenderlo. Per prenderlo già in estate il Bayern Monaco dovrebbe mettere sul piatto non meno di 60 milioni di euro. Tanti, per un giocatore che da febbraio 2020 si potrebbe prendere a parametro zero. Serve dunque che qualcuno faccia un passo verso l'altro. Oppure che cambino gli scenari.

Robert Lewandowski, obiettivo di calciomercato di Manchester United e PSG

Calciomercato Bayern Monaco: PSG e Manchester United su Lewandowski

La notizia di giornata, in tal senso, la dà Kicker: PSG e Manchester United avrebbero infatti presentato un'offerta non inferiore agli 80 milioni per prendere Robert Lewandowski. Il polacco classe 1988 negli anni scorsi ha più volte provato a forzare la cessione per andare al Real Madrid, ma nell'ultimo anno sembra aver accettato di restare a Monaco. Non un caso che le voci di calciomercato su di lui siano improvvisamente sparite. Almeno fino a oggi.

Robert Lewandowski esulta dopo un gol

Già, perché il Bayern Monaco, che non ha pianificato la cessione del polacco, potrebbe comunque pensare di accettare le offerte che ha ricevuto. Vendendo Lewandowski, infatti, il Bayern potrebbe ringiovanire la rosa anche in attacco, andando a investire immediatamente i soldi intascati per il polacco per prendere Werner già in questa finestra di calciomercato.

I bavaresi si prenderanno qualche giorno, anche per concentrarsi sull'ultima giornata di Bundesliga (devono ancora conquistare il titolo) e sulla finale della coppa nazionale. Solo successivamente analizzeranno bene la situazione.

L'idea in realtà sarebbe quella di prolungare il contratto di Lewandowski (posticipando la scadenza dal 2021 al 2022), ma le vie del mercato, come si sa, sono infinite. Ed è facile che accadano cose non programmate.