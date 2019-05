E infine in un ristorante dove c'erano tutti, anche il presidente Claudio Lotito, protagonista di una storia pubblicata su Instagram da Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi. Nel video si vede il patron avvicinare l'allenatore e dirgli: "Ho mandato a fa****o Gasperini". "Hai fatto bene", la risposta di Inzaghi. Il riferimento è alle lamentele dei bergamaschi per il rigore non concesso da Banti per fallo di mano di Bastos.

