Il capitano dei bianconeri non ci sarà contro i bergamaschi a causa di un problema al polpaccio sinistro.

16/05/2019

Massimiliano Allegri perde per infortunio Giorgio Chiellini in vista della partita contro l'Atalanta. Un problema per i fantallenatori, più che per il tecnico livornese, visto che la Juventus è già campione d'Italia e non ha più alcun obiettivo da raggiungere.

Come riporta Sky Sport, il capitano juventino ha rimediato un problema al polpaccio sinistro durante la sessione odierna d'allenamento e non sarà quindi disponibile per il match contro i nerazzurri in programma domenica sera all'Allianz Stadium di Torino.

Un altro stop per il 34enne, l'ennesimo di questa stagione - in cui ha comunque collezionato 33 presenze, 1 gol e 1 assist - che lo ha visto perdersi partite fonamentali come i quarti di ritorno di Champions League contro l'Ajax. Questa è di sicuro l'assenza meno pesante.