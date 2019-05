Il tecnico nerazzurro non ha apprezzato l'atteggiamento del portoghese durante l'allenamento odierno e lo ha invitato ad andare negli spogliatoi e a ripresentarsi domani.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/05/2019 16:20 | aggiornato 16/05/2019 17:25

Napoli-Inter, match della 37esima giornata di Serie A, si avvicina. Un match importante per i nerazzurri che con una vittoria otterrebbero la qualificazione matematica in Champions League, indipendentememte dai risultati delle dirette concorrenti. Nell'avvicinameneto alla sfida, in programma al San Paolo domenica alle 20.30, qualcosa però non è andato per il verso giusto.

Durante la seduta d'allenamento odierna, infatti, Joao Mario è stato cacciato negli spogliatoi per scarso impegno. Proprio così. Come si legge su Gazzetta.it, Luciano Spalletti non ha gradito - eufemismo - l'atteggiamento del portoghese e lo ha così invitato a uscire dal campo dandogli appuntamento a domani mattina.

Un segnale forte, quello che ha voluto mandare l'allenatore di Certaldo in un momento fondamentale della stagione. Perché abbassare la tensione proprio ora potrebbe costare carissimo e mettere a rischio un'intera annata.